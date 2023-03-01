Fenerbahçe Beko - Bologna maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Turkish Airlines EuroLeague'in 26. haftasında Fenerbahçe Beko ile Bologna karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe Beko - Bologna maçı ne zaman? Fenerbahçe Beko - Bologna maçı saat kaçta? Fenerbahçe Beko - Bologna maçı hangi kanalda? İşte maç öncesi son detaylar...
Turkish Airlines EuroLeague'de 2022-2023 sezonu heyecanı 26. hafta maçlarıyla devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Fenerbahçe Beko ile Bologna karşı karşıya gelecek.
Ev sahibi Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de oynadığı 24 maçta 15 galibiyet ve 9 mağlubiyet aldı. Son maçında deplasmanda Partizan’ı 97-94 ile geçmeyi başaran sarı-lacivertliler, topladığı 30 puanla 4. sırada bulunuyor.
Konuk ekip Bologna ise EuroLeague'de oynadığı 25 maçta 12 galibiyet ve 13 mağlubiyet aldı. Son maçında kendi sahasında Cazoo Baskonia’yı 88-83 mağlup eden Bologna, topladığı 24 puanla 12. sırada bulunuyor.
FENERBAHÇE BEKO - BOLOGNA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
EuroLeague'deki Fenerbahçe Beko - Bologna maçı 3 Mart Cuma günü oynanacak.