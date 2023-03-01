Fenerbahçe Beko - Bologna maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Turkish Airlines EuroLeague'in 26. haftasında Fenerbahçe Beko ile Bologna karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe Beko - Bologna maçı ne zaman? Fenerbahçe Beko - Bologna maçı saat kaçta? Fenerbahçe Beko - Bologna maçı hangi kanalda? İşte maç öncesi son detaylar...

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Fenerbahçe Beko - Bologna maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 1 1 5

Turkish Airlines EuroLeague'de 2022-2023 sezonu heyecanı 26. hafta maçlarıyla devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Fenerbahçe Beko ile Bologna karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe Beko - Bologna maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 2 2 5

Ev sahibi Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de oynadığı 24 maçta 15 galibiyet ve 9 mağlubiyet aldı. Son maçında deplasmanda Partizan’ı 97-94 ile geçmeyi başaran sarı-lacivertliler, topladığı 30 puanla 4. sırada bulunuyor.

Fenerbahçe Beko - Bologna maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 3 3 5

Konuk ekip Bologna ise EuroLeague'de oynadığı 25 maçta 12 galibiyet ve 13 mağlubiyet aldı. Son maçında kendi sahasında Cazoo Baskonia’yı 88-83 mağlup eden Bologna, topladığı 24 puanla 12. sırada bulunuyor.

Fenerbahçe Beko - Bologna maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 4 4 5

FENERBAHÇE BEKO - BOLOGNA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

EuroLeague'deki Fenerbahçe Beko - Bologna maçı 3 Mart Cuma günü oynanacak.