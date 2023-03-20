Fenerbahçe Beko - Olimpia Milano maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Turkish Airlines EuroLeague'in 24. hafta erteleme maçında Fenerbahçe Beko ile Olimpia Milano karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe Beko - Olimpia Milano maçı ne zaman? Fenerbahçe Beko - Olimpia Milano maçı saat kaçta? Fenerbahçe Beko - Olimpia Milano maçı hangi kanalda? İşte maç öncesi son detaylar...

# Fenerbahçe Beko # EA7 Emporio Armani Olimpia Milano # basketbol # Turkish Airlines Euroleague # s sport
Son Güncelleme:
Fenerbahçe Beko - Olimpia Milano maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 1 1 5

Turkish Airlines EuroLeague'de 2022-2023 sezonu heyecanı 24. hafta erteleme maçıyla devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçında Fenerbahçe Beko ile Olimpia Milano karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe Beko - Olimpia Milano maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 2 2 5

Ev sahibi Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de oynadığı 28 maçta 17 galibiyet ve 11 mağlubiyet aldı. Son maçında deplasmanda Valencia'ya 82-80 kaybeden Fenerbahçe Beko, topladığı 34 puanla 5. sırada bulunuyor.

Fenerbahçe Beko - Olimpia Milano maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 3 3 5

Konuk ekip Olimpia Milano ise EuroLeague'de oynadığı 28 maçta 12 galibiyet ve 16 mağlubiyet aldı. Son maçında deplasmanda Real Madrid'e 91-87'lik skorla kaybeden Olimpia Milano, topladığı 24 puanla 13. sırada bulunuyor.

Fenerbahçe Beko - Olimpia Milano maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 4 4 5

FENERBAHÇE BEKO - OLİMPİA MİLANO MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

EuroLeague'deki Fenerbahçe Beko - Olimpia Milano maçı 21 Mart Salı günü oynanacak.