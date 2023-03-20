Fenerbahçe Beko - Olimpia Milano maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Turkish Airlines EuroLeague'in 24. hafta erteleme maçında Fenerbahçe Beko ile Olimpia Milano karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe Beko - Olimpia Milano maçı ne zaman? Fenerbahçe Beko - Olimpia Milano maçı saat kaçta? Fenerbahçe Beko - Olimpia Milano maçı hangi kanalda? İşte maç öncesi son detaylar...
# Fenerbahçe Beko # EA7 Emporio Armani Olimpia Milano # basketbol # Turkish Airlines Euroleague # s sport
Turkish Airlines EuroLeague'de 2022-2023 sezonu heyecanı 24. hafta erteleme maçıyla devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçında Fenerbahçe Beko ile Olimpia Milano karşı karşıya gelecek.
Ev sahibi Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de oynadığı 28 maçta 17 galibiyet ve 11 mağlubiyet aldı. Son maçında deplasmanda Valencia'ya 82-80 kaybeden Fenerbahçe Beko, topladığı 34 puanla 5. sırada bulunuyor.
Konuk ekip Olimpia Milano ise EuroLeague'de oynadığı 28 maçta 12 galibiyet ve 16 mağlubiyet aldı. Son maçında deplasmanda Real Madrid'e 91-87'lik skorla kaybeden Olimpia Milano, topladığı 24 puanla 13. sırada bulunuyor.
FENERBAHÇE BEKO - OLİMPİA MİLANO MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
EuroLeague'deki Fenerbahçe Beko - Olimpia Milano maçı 21 Mart Salı günü oynanacak.