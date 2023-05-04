Fenerbahçe Beko - Olympiakos maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Turkish Airlines EuroLeague'de 2022-2023 sezonu heyecanı Final Four öncesi çeyrek final maçlarıyla devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde çeyrek final serisinin 4. maçında Fenerbahçe Beko ile Olympiakos karşı karşıya gelecek. Yunanistan'da oynanan ilk maçı Olympiakos 79-68, ikinci maçı ise Fenerbahçe Beko 82-78 kazanmayı başarmıştı. İstanbul'da oynanan serinin üçüncü maçını ise Olympiakos 72-71 kazanmayı başardı. Seride Olympiakos'un 2-1'lik üstünlüğü var. Toplam 3 galibiyete ulaşan takım Final Four'a (Dörtlü Final) yükselecek.