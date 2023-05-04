Fenerbahçe Beko - Olympiakos maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Turkish Airlines EuroLeague'in çeyrek final serisinin 4. maçında Fenerbahçe Beko ile Olympiakos karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe Beko - Olympiakos maçı ne zaman? Fenerbahçe Beko - Olympiakos maçı saat kaçta? Fenerbahçe Beko - Olympiakos maçı hangi kanalda? İşte maç öncesi son detaylar...
Turkish Airlines EuroLeague'de 2022-2023 sezonu heyecanı Final Four öncesi çeyrek final maçlarıyla devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde çeyrek final serisinin 4. maçında Fenerbahçe Beko ile Olympiakos karşı karşıya gelecek. Yunanistan'da oynanan ilk maçı Olympiakos 79-68, ikinci maçı ise Fenerbahçe Beko 82-78 kazanmayı başarmıştı. İstanbul'da oynanan serinin üçüncü maçını ise Olympiakos 72-71 kazanmayı başardı. Seride Olympiakos'un 2-1'lik üstünlüğü var. Toplam 3 galibiyete ulaşan takım Final Four'a (Dörtlü Final) yükselecek.
Ev sahibi Fenerbahçe Beko EuroLeague'de oynadığı 34 maçta 19 galibiyet ve 15 mağlubiyet aldı. EuroLeague'de deplasmanda 7 galibiyet ve 10 mağlubiyet alan Fenerbahçe Beko, topladığı 38 puanla 8. sırada yer alarak çeyrek finale yükselmeyi başarmıştı.
Konuk ekip Olympiakos ise EuroLeague'de oynadığı 34 maçta 24 galibiyet ve 10 mağlubiyet aldı. EuroLeague'de iç sahada 14 galibiyet ve 3 mağlubiyet alan Olympiakos, normal sezonu topladığı 48 puanla lider olarak tamamlamıştı.
FENERBAHÇE BEKO - OLYMPİAKOS MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
EuroLeague'deki Fenerbahçe Beko - Olympiakos maçı 5 Mayıs Cuma günü oynanacak.