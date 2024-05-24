Fenerbahçe Beko-Panathinaikos maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Fenerbahçe Beko, EuroLeague Final-Four'da Yunan ekibi Panathinaikos ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, rakibini yenerse, finale çıkacak. Peki Fenerbahçe Beko-Panathinaikos maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? İşte detaylar...
Turkish Airlines EuroLeague’de 2023-2024 sezonunun sonuna gelindi. Büyük bir mücadeleye sahne olan sezonda, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenecek Final-Four'a Fenerbahçe Beko, Panathinaikos, Real Madrid ve Olympiakos kalma başarısı göstermişti.
Final-Four'da şampiyonluk için mücadele verecek olan Fenerbahçe Beko, finale kalmak adına, Ergin Ataman'ın çalıştığı Yunanistan ekibi Panathinaikos ile karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi kazanan ekip adını finale yazdıracak ve Real Madrid-Olympiakos eşleşmesinin galibiyle oynayacak.
Berlin'deki Uber Arena'da düzenlenecek organizasyon için Almanya'ya giden Fenerbahçe Beko, daha önce 5 kez bu platformda sahne almıştı. Sarı-lacivertliler 2015, 2016, 2017, 2018 ve 2019'da üst üste beş kez Final-Four'da mücadele etme başarısı gösterirken, 2017 yılında İstanbul'da düzenlenen organizasyonda kupayı müzesine götürmüştü.
Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de normal sezonu 20 galibiyetle 6. sırada tamamladı. Sarı-lacivertli ekip 14 kez rakiplerine kaybetti. İlk 13 karşılaşmada 6 galibiyet, 7 yenilgi alan Fenerbahçe Beko, başantrenör Dimitris Itoudis'le yollarını ayırıp Sarunas Jasikevicius'la anlaştıktan sonra çıkışa geçerek play-off oynama hakkı kazandı.