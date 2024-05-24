Fenerbahçe Beko-Panathinaikos maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Berlin'deki Uber Arena'da düzenlenecek organizasyon için Almanya'ya giden Fenerbahçe Beko, daha önce 5 kez bu platformda sahne almıştı. Sarı-lacivertliler 2015, 2016, 2017, 2018 ve 2019'da üst üste beş kez Final-Four'da mücadele etme başarısı gösterirken, 2017 yılında İstanbul'da düzenlenen organizasyonda kupayı müzesine götürmüştü.