Fenerbahçe Beko - Zalgiris Kaunas maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Konuk ekip Zalgiris Kaunas ise EuroLeague'de oynadığı 29 maçta 15 galibiyet ve 14 mağlubiyet aldı. Son maçında kendi sahasında Olympiakos'a 74-71 ile boyun eğen Zalgiris Kaunas, topladığı 30 puanla 9. sırada bulunuyor.