Fenerbahçe Beko - Zalgiris Kaunas maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Turkish Airlines EuroLeague'in 30. haftasında Fenerbahçe Beko ile Zalgiris Kaunas karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe Beko - Zalgiris Kaunas maçı ne zaman? Fenerbahçe Beko - Zalgiris Kaunas maçı saat kaçta? Fenerbahçe Beko - Zalgiris Kaunas maçı hangi kanalda? İşte maç öncesi son detaylar...
Turkish Airlines EuroLeague'de 2022-2023 sezonu heyecanı 30. hafta maçlarıyla devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Fenerbahçe Beko ile Zalgiris Kaunas karşı karşıya gelecek.
Ev sahibi Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de oynadığı 29 maçta 17 galibiyet ve 12 mağlubiyet aldı. Son maçında kendi sahasında Olimpia Milano'ya 82-75 kaybeden sarı-lacivertliler, topladığı 34 puanla 5. sırada bulunuyor.
Konuk ekip Zalgiris Kaunas ise EuroLeague'de oynadığı 29 maçta 15 galibiyet ve 14 mağlubiyet aldı. Son maçında kendi sahasında Olympiakos'a 74-71 ile boyun eğen Zalgiris Kaunas, topladığı 30 puanla 9. sırada bulunuyor.
FENERBAHÇE BEKO - ZALGİRİS KAUNAS MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
EuroLeague'deki Fenerbahçe Beko - Zalgiris Kaunas maçı 24 Mart Cuma günü oynanacak.