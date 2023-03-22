Fenerbahçe Beko - Zalgiris Kaunas maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Turkish Airlines EuroLeague'in 30. haftasında Fenerbahçe Beko ile Zalgiris Kaunas karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe Beko - Zalgiris Kaunas maçı ne zaman? Fenerbahçe Beko - Zalgiris Kaunas maçı saat kaçta? Fenerbahçe Beko - Zalgiris Kaunas maçı hangi kanalda? İşte maç öncesi son detaylar...

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Fenerbahçe Beko - Zalgiris Kaunas maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 1 1 5

Turkish Airlines EuroLeague'de 2022-2023 sezonu heyecanı 30. hafta maçlarıyla devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Fenerbahçe Beko ile Zalgiris Kaunas karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe Beko - Zalgiris Kaunas maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 2 2 5

Ev sahibi Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de oynadığı 29 maçta 17 galibiyet ve 12 mağlubiyet aldı. Son maçında kendi sahasında Olimpia Milano'ya 82-75 kaybeden sarı-lacivertliler, topladığı 34 puanla 5. sırada bulunuyor.

Fenerbahçe Beko - Zalgiris Kaunas maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 3 3 5

Konuk ekip Zalgiris Kaunas ise EuroLeague'de oynadığı 29 maçta 15 galibiyet ve 14 mağlubiyet aldı. Son maçında kendi sahasında Olympiakos'a 74-71 ile boyun eğen Zalgiris Kaunas, topladığı 30 puanla 9. sırada bulunuyor.

Fenerbahçe Beko - Zalgiris Kaunas maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 4 4 5

FENERBAHÇE BEKO - ZALGİRİS KAUNAS MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

EuroLeague'deki Fenerbahçe Beko - Zalgiris Kaunas maçı 24 Mart Cuma günü oynanacak.