Fenerbahçe Beko'nun EuroLeague'deki rakibi belli oldu! Sarı-lacivertliler play-off'ta Olympiakos ile karşılaşacak

Fenerbahçe Beko ile Olympiakos arasında normal sezonda oynanan iki karşılaşmadan da zaferle ayrılan taraf Olympiakos olmuştu. Olympiakos, Fenerbahçe Beko'yu kendi sahasında 94-67 mağlup etmeyi başarırken İstanbul'daki karşılaşmayı da 93-73 kazanmıştı.