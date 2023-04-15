Fenerbahçe Beko'nun EuroLeague'deki rakibi belli oldu! Sarı-lacivertliler play-off'ta Olympiakos ile karşılaşacak

Turkish Airlines EuroLeague'de normal sezonu 8. sırada tamamlayan Fenerbahçe Beko'nun play-off'taki rakibi belli oldu. Sarı-lacivertliler, sezonu zirvede tamamlayan Olympiakos ile eşleşti. Karşılaşmalar 25 Nisan - 10 Mayıs tarihleri arasında oynanacak.

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Fenerbahçe Beko'nun EuroLeague'deki rakibi belli oldu! Sarı-lacivertliler play-off'ta Olympiakos ile karşılaşacak - Resim: 1 1 6

Turkish Airlines EuroLeague'de 34 haftadan oluşan normal sezon tamamlandı.

Fenerbahçe Beko'nun EuroLeague'deki rakibi belli oldu! Sarı-lacivertliler play-off'ta Olympiakos ile karşılaşacak - Resim: 2 2 6

EuroLeague'de Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe Beko, sezonu 19 galibiyet ve 15 mağlubiyetle tamamladı. Sarı-lacivertliler, topladığı 38 puanla sezonu 8. sırada bitirmeyi başardı ve adını bir üst tura yazdırdı.

Fenerbahçe Beko'nun EuroLeague'deki rakibi belli oldu! Sarı-lacivertliler play-off'ta Olympiakos ile karşılaşacak - Resim: 3 3 6

Fenerbahçe Beko'nun play-off çeyrek finalindeki rakibi de belli oldu. Fenerbahçe Beko, normal sezonu 24 galibiyet ve 10 mağlubiyetle topladığı 48 puanla zirvede tamamlayan Yunanistan ekibi Olympiakos ile eşleşti.

Fenerbahçe Beko'nun EuroLeague'deki rakibi belli oldu! Sarı-lacivertliler play-off'ta Olympiakos ile karşılaşacak - Resim: 4 4 6

Fenerbahçe Beko ile Olympiakos arasında normal sezonda oynanan iki karşılaşmadan da zaferle ayrılan taraf Olympiakos olmuştu. Olympiakos, Fenerbahçe Beko'yu kendi sahasında 94-67 mağlup etmeyi başarırken İstanbul'daki karşılaşmayı da 93-73 kazanmıştı.