Fenerbahçe-Beşiktaş maçı hangi kanalda? Fenerbahçe-Beşiktaş maçı canlı izle
Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında sezonun en kritik derbilerinden biri futbolseverlerle buluşacak. Şampiyonluk yarışında lider Galatasaray’ı takibini sürdüren Fenerbahçe, ezeli rakibi Beşiktaş’ı Kadıköy’de ağırlamaya hazırlanıyor.
Derbinin günü, saati ve kanalı
Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi, 4 Mayıs Pazar günü Ülker Stadyumu’nda oynanacak. Mücadele saat 19.00’da başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmanın hakem kadrosu ve VAR atamaları ise Türkiye Futbol Federasyonu tarafından maç günü açıklanacak.
Fenerbahçe seriyi sürdürmek istiyor
İsmail Kartal yönetimindeki sarı-lacivertliler, son 5 lig maçında 4 galibiyet ve 1 beraberlik alarak güçlü bir form yakaladı. Bu süreçte 13 gol atan Fenerbahçe, kalesinde sadece 3 gol gördü. Galatasaray’ın iki puan gerisinde şampiyonluk mücadelesini sürdüren Kanarya, taraftarı önünde hata yapmak istemiyor.
Beşiktaş sürpriz peşinde
Sezona istikrarsız başlayan ancak son haftalarda toparlanma sinyalleri veren Beşiktaş, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Teknik direktör değişiklikleriyle sarsılan siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarına katılma iddiasını sürdürürken Kadıköy’de sürpriz arayacak.
İlk maçı Beşiktaş kazanmıştı
Sezonun ilk yarısında Tüpraş Stadyumu’nda oynanan derbide gülen taraf Beşiktaş olmuştu. 15. hafta mücadelesinde siyah-beyazlı ekip, Alex Oxlade-Chamberlain’in attığı golle Fenerbahçe’yi 1-0 mağlup etmişti. O dönem iç saha sorunları ve yönetim kriziyle boğuşan Beşiktaş, kritik maçtan üç puanla ayrılmayı başarmıştı.