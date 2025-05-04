Fenerbahçe-Beşiktaş maçı hangi kanalda? Fenerbahçe-Beşiktaş maçı canlı izle

Derbinin günü, saati ve kanalı

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi, 4 Mayıs Pazar günü Ülker Stadyumu’nda oynanacak. Mücadele saat 19.00’da başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmanın hakem kadrosu ve VAR atamaları ise Türkiye Futbol Federasyonu tarafından maç günü açıklanacak.