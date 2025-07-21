Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir’in rakipleri belli oldu: İşte kura sonuçları

UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi 3. eleme turu kura çekimi tamamlandı. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir’in rakipleri resmen açıklandı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
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Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir’in rakipleri belli oldu: İşte kura sonuçları - Resim: 1

KURA ÇEKİMİ NYON'DA YAPILDI

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2025/26 sezonunun 3. eleme turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirildi. Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli turnuvasında mücadele edecek olan Fenerbahçe’nin rakibi belli oldu.

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Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir’in rakipleri belli oldu: İşte kura sonuçları - Resim: 2

FENERBAHÇE FEYENOORD İLE EŞLEŞTİ

Şampiyonlar Ligi'ne bu turda katılan Fenerbahçe, Hollanda temsilcisi Feyenoord ile eşleşti. Zorlu eşleşmede ilk maç deplasmanda, rövanş İstanbul’da oynanacak.

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Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir’in rakipleri belli oldu: İşte kura sonuçları - Resim: 3

MAÇLAR AĞUSTOS'TA

Eşleşmenin ilk maçı 5 ya da 6 Ağustos’ta, rövanş ise 12 Ağustos’ta oynanacak. Fenerbahçe bu turu geçerse, grup aşamasına kalmak için play-off turuna çıkacak.

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Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir’in rakipleri belli oldu: İşte kura sonuçları - Resim: 4

BEŞİKTAŞ’IN RAKİBİ DE BELLİ OLDU

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde yapıldı.

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Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir’in rakipleri belli oldu: İşte kura sonuçları - Resim: 5

SHAKHTAR’I GEÇERSE RAKİP BELLİ

Beşiktaş, Avrupa Ligi’ne 2. eleme turundan katılıyor. Siyah beyazlılar, bu turda Shakhtar Donetsk ile karşılaşacak. Beşiktaş turu geçerse, 3. eleme turunda Rangers (İskoçya) - Panathinaikos (Yunanistan) eşleşmesinin kaybedeniyle karşılaşacak.

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Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir’in rakipleri belli oldu: İşte kura sonuçları - Resim: 6

ELENİRSE KONFERANS LİGİ’NE

Beşiktaş’ın Shakhtar Donetsk'e elenmesi halinde yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde devam edecek. Bu durumda rakip, St. Patrick (İrlanda) - Nomme Kalju (Estonya) eşleşmesinin galibi olacak.

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Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir’in rakipleri belli oldu: İşte kura sonuçları - Resim: 7

MAÇ TARİHLERİ DE AÇIKLANDI

Beşiktaş, 3. eleme turunda ilk maçını 7 Ağustos’ta deplasmanda, rövanşı ise 14 Ağustos’ta kendi sahasında oynayacak.

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Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir’in rakipleri belli oldu: İşte kura sonuçları - Resim: 8

BAŞAKŞEHİR’İN RAKİBİ DE NETLEŞiYOR
UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu kura çekimi İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde yapıldı.

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Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir’in rakipleri belli oldu: İşte kura sonuçları - Resim: 9

CHERNO MORE’Yİ GEÇERSE VIKING-KOPER GALİBİYLE OYNAYACAK

Konferans Ligi’ne 2. eleme turundan katılan Başakşehir, bu turda Bulgar temsilcisi Cherno More ile karşılaşacak. Tur atlaması halinde, 3. eleme turunda Viking (Norveç) - Koper (Slovenya) eşleşmesinin galibiyle eşleşecek.

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Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir’in rakipleri belli oldu: İşte kura sonuçları - Resim: 10

2. TUR MAÇ TARİHLERİ BELLİ

Başakşehir, Cherno More ile ilk maçını 24 Temmuz’da deplasmanda, rövanş karşılaşmasını ise 31 Temmuz’da İstanbul’da oynayacak.

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Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir’in rakipleri belli oldu: İşte kura sonuçları - Resim: 11

3. TURDA MAÇLAR 7 VE 28 AĞUSTOS’TA

Başakşehir’in 3. eleme turuna kalması durumunda, ilk maç 7 Ağustos’ta oynanacak. Rövanş karşılaşması ise 28 Ağustos’ta yapılacak.

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