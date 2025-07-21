Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir’in rakipleri belli oldu: İşte kura sonuçları
UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi 3. eleme turu kura çekimi tamamlandı. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir’in rakipleri resmen açıklandı.
KURA ÇEKİMİ NYON'DA YAPILDI
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2025/26 sezonunun 3. eleme turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirildi. Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli turnuvasında mücadele edecek olan Fenerbahçe’nin rakibi belli oldu.
FENERBAHÇE FEYENOORD İLE EŞLEŞTİ
Şampiyonlar Ligi'ne bu turda katılan Fenerbahçe, Hollanda temsilcisi Feyenoord ile eşleşti. Zorlu eşleşmede ilk maç deplasmanda, rövanş İstanbul’da oynanacak.
MAÇLAR AĞUSTOS'TA
Eşleşmenin ilk maçı 5 ya da 6 Ağustos’ta, rövanş ise 12 Ağustos’ta oynanacak. Fenerbahçe bu turu geçerse, grup aşamasına kalmak için play-off turuna çıkacak.
BEŞİKTAŞ’IN RAKİBİ DE BELLİ OLDU
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde yapıldı.
SHAKHTAR’I GEÇERSE RAKİP BELLİ
Beşiktaş, Avrupa Ligi’ne 2. eleme turundan katılıyor. Siyah beyazlılar, bu turda Shakhtar Donetsk ile karşılaşacak. Beşiktaş turu geçerse, 3. eleme turunda Rangers (İskoçya) - Panathinaikos (Yunanistan) eşleşmesinin kaybedeniyle karşılaşacak.
ELENİRSE KONFERANS LİGİ’NE
Beşiktaş’ın Shakhtar Donetsk'e elenmesi halinde yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde devam edecek. Bu durumda rakip, St. Patrick (İrlanda) - Nomme Kalju (Estonya) eşleşmesinin galibi olacak.
MAÇ TARİHLERİ DE AÇIKLANDI
Beşiktaş, 3. eleme turunda ilk maçını 7 Ağustos’ta deplasmanda, rövanşı ise 14 Ağustos’ta kendi sahasında oynayacak.
BAŞAKŞEHİR’İN RAKİBİ DE NETLEŞiYOR
UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu kura çekimi İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde yapıldı.
CHERNO MORE’Yİ GEÇERSE VIKING-KOPER GALİBİYLE OYNAYACAK
Konferans Ligi’ne 2. eleme turundan katılan Başakşehir, bu turda Bulgar temsilcisi Cherno More ile karşılaşacak. Tur atlaması halinde, 3. eleme turunda Viking (Norveç) - Koper (Slovenya) eşleşmesinin galibiyle eşleşecek.
2. TUR MAÇ TARİHLERİ BELLİ
Başakşehir, Cherno More ile ilk maçını 24 Temmuz’da deplasmanda, rövanş karşılaşmasını ise 31 Temmuz’da İstanbul’da oynayacak.
3. TURDA MAÇLAR 7 VE 28 AĞUSTOS’TA
Başakşehir’in 3. eleme turuna kalması durumunda, ilk maç 7 Ağustos’ta oynanacak. Rövanş karşılaşması ise 28 Ağustos’ta yapılacak.