Fenerbahçe-Chobani anlaşması açıklandı: Stadın ismi değişiyor, forma sponsoru belli oldu

Fenerbahçe, Chobani firmasıyla stadyum isim hakkı ve Avrupa forma göğüs sponsorluğu için anlaşma yapıldığını duyurdu. 5+5 ve 2+3 sezonluk anlaşmanın detayları da açıklandı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma:
Fenerbahçe-Chobani anlaşması açıklandı: Stadın ismi değişiyor, forma sponsoru belli oldu - Resim: 1

STADYUMUN İSMİ DEĞİŞECEK

Fenerbahçe, Chobani firmasıyla stadyum isim hakkı için sponsorluk anlaşmasına vardığını açıkladı. Yeni isim, 2025-2026 sezonundan itibaren geçerli olacak.

1 7
Fenerbahçe-Chobani anlaşması açıklandı: Stadın ismi değişiyor, forma sponsoru belli oldu - Resim: 2

5+5 SEZONLUK İSİM HAKKI ANLAŞMASI

Kulüpten yapılan duyuruda, stadyum isim sponsorluğunun 5+5 sezon üzerinden planlandığı belirtildi.

2 7
Fenerbahçe-Chobani anlaşması açıklandı: Stadın ismi değişiyor, forma sponsoru belli oldu - Resim: 3

STADYUM BEDELİ: 10 MİLYON EURO

Fenerbahçe açıklamasında, “2025-2026 futbol sezonu ve devam eden sezonlar için stadyum isim ve sponsorluk bedeli 10.000.000 Euro olarak belirlenmiştir” denildi.

3 7
Fenerbahçe-Chobani anlaşması açıklandı: Stadın ismi değişiyor, forma sponsoru belli oldu - Resim: 4

FORMALARDA DA CHOBANI YAZACAK

Aynı anlaşma kapsamında, Chobani firması Avrupa maçlarında forma göğüs sponsoru da olacak.

4 7
Fenerbahçe-Chobani anlaşması açıklandı: Stadın ismi değişiyor, forma sponsoru belli oldu - Resim: 5

2+3 SEZONLUK FORMA SPONSORLUĞU

Forma göğüs sponsorluğu için belirlenen anlaşma süresi 2+3 sezon olarak açıklandı.

5 7
Fenerbahçe-Chobani anlaşması açıklandı: Stadın ismi değişiyor, forma sponsoru belli oldu - Resim: 6

4 MİLYON EURO'LUK GÖĞÜS SPONSORLUĞU

2025-2026 sezonu için göğüs sponsorluğu bedeliyle ilgili kulüp şu ifadeyi kullandı:
"2025-2026 Futbol sezonu için Futbol A Takımı Avrupa forma göğüs sponsorluğu bedeli ise 4.000.000 Euro olarak belirlenmiştir."

6 7
Fenerbahçe-Chobani anlaşması açıklandı: Stadın ismi değişiyor, forma sponsoru belli oldu - Resim: 7

GELİR KATILIMA GÖRE DEĞİŞECEK

Anlaşmanın devam eden yıllarında ücretin Avrupa kupalarına katılım durumuna göre şekilleneceği açıklandı:

"Devam eden sezonlar için minimum 4.000.000 Euro olmak üzere, Şampiyonlar Ligi veya Avrupa Ligi katılımına göre değişiklik gösterecektir."

7 7
fenerbahçe sponsorluk stadyum