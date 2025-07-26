Fenerbahçe-Chobani anlaşması açıklandı: Stadın ismi değişiyor, forma sponsoru belli oldu

GELİR KATILIMA GÖRE DEĞİŞECEK



Anlaşmanın devam eden yıllarında ücretin Avrupa kupalarına katılım durumuna göre şekilleneceği açıklandı:



"Devam eden sezonlar için minimum 4.000.000 Euro olmak üzere, Şampiyonlar Ligi veya Avrupa Ligi katılımına göre değişiklik gösterecektir."