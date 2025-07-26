Fenerbahçe-Chobani anlaşması açıklandı: Stadın ismi değişiyor, forma sponsoru belli oldu
Fenerbahçe, Chobani firmasıyla stadyum isim hakkı ve Avrupa forma göğüs sponsorluğu için anlaşma yapıldığını duyurdu. 5+5 ve 2+3 sezonluk anlaşmanın detayları da açıklandı.
STADYUMUN İSMİ DEĞİŞECEK
Fenerbahçe, Chobani firmasıyla stadyum isim hakkı için sponsorluk anlaşmasına vardığını açıkladı. Yeni isim, 2025-2026 sezonundan itibaren geçerli olacak.
5+5 SEZONLUK İSİM HAKKI ANLAŞMASI
Kulüpten yapılan duyuruda, stadyum isim sponsorluğunun 5+5 sezon üzerinden planlandığı belirtildi.
STADYUM BEDELİ: 10 MİLYON EURO
Fenerbahçe açıklamasında, “2025-2026 futbol sezonu ve devam eden sezonlar için stadyum isim ve sponsorluk bedeli 10.000.000 Euro olarak belirlenmiştir” denildi.
FORMALARDA DA CHOBANI YAZACAK
Aynı anlaşma kapsamında, Chobani firması Avrupa maçlarında forma göğüs sponsoru da olacak.
2+3 SEZONLUK FORMA SPONSORLUĞU
Forma göğüs sponsorluğu için belirlenen anlaşma süresi 2+3 sezon olarak açıklandı.
4 MİLYON EURO'LUK GÖĞÜS SPONSORLUĞU
2025-2026 sezonu için göğüs sponsorluğu bedeliyle ilgili kulüp şu ifadeyi kullandı:
"2025-2026 Futbol sezonu için Futbol A Takımı Avrupa forma göğüs sponsorluğu bedeli ise 4.000.000 Euro olarak belirlenmiştir."
GELİR KATILIMA GÖRE DEĞİŞECEK
Anlaşmanın devam eden yıllarında ücretin Avrupa kupalarına katılım durumuna göre şekilleneceği açıklandı:
"Devam eden sezonlar için minimum 4.000.000 Euro olmak üzere, Şampiyonlar Ligi veya Avrupa Ligi katılımına göre değişiklik gösterecektir."