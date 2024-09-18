Fenerbahçe - Galatasaray derbisi ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig'de gözler 6. haftada oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisine çevrilmiş durumda. Dev derbinin sonucu futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Peki Fenerbahçe-Galatasaray derbisi ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? İşte kritik karşılaşma öncesi ayrıntılar...
Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun heyecanı sürüyor. Ligde ilk 5 hafta geride kalırken gözler 6. hafta maçlarına çevrilmiş durumda. Ligin 6. haftası, kritik bir derbiye de sahne olacak. Okan Buruklu lider Galatasaray, Jose Mourinholu Fenerbahçe'ye konuk olacak.
Trendyol Süper Lig'de geride bıraktığımız 2 sezonda şampiyonluk yarışı veren iki ezeli rakip, Kadıköy'de Ülker Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Ligde geçen sezon oynanan ilk maç Ülker Stadı'nda golsüz eşitlikle sona ermişti. Ligin ikinci yarısında RAMS Park'ta oynanan karşılaşmayı ise Fenerbahçe 1-0 kazanmayı başarmıştı.
Trendyol Süper Lig'de son 2 sezonda şampiyonluk yarışı veren ancak 2 sezonu da ezeli rakibi Galatasaray'ın ardında 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, yeni sezona Avrupa kupalarında kötü bir başlangıç yaptı. UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Lugano'yu 4-3 ve 2-1'lik galibiyetlerle elemeyi başaran Fenerbahçe, 3. eleme turunda ise Lille ile karşı karşıya geldi. Rakibiyle oynadığı ilk maçı 2-1 kaybeden sarı-lacivertliler, rövanş maçından da sahadan 1-1 beraberlikle ayrılacak Şampiyonlar Ligi'ne veda etti ve UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı.
Fenerbahçe, yeni sezonda lige ise iyi bir başlangıç yaptı. Ligdeki 5 maçında 4 galibiyet ve 1 beraberlik alan Fenerbahçe, ilk maçında Adana Demirspor'u 1-0 yendi. İkinci maçında Göztepe ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, daha sonra oynadığı maçlarda sırasıyla, Çaykur Rizespor'u 5-0, Alanyaspor'u 3-0 ve Kasımpaşa'yı 2-0'lık skorlarla yenmeyi başardı. Fenerbahçe, ligde topladığı 13 puanla 2. sırada bulunuyor.
Trendyol Süper Lig'de son 2 sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, bu sezona Avrupa kupalarında kötü bir başlangıç yaptı. UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys ile karşı karşıya gelen sarı-kırmızılılar, rakibine 3-2 ve 1-0'lık skorlarla yenilerek elendi veUEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etme hakkı kazandı.
Cimbom, yeni sezonda lige ise iyi bir performansla giriş yaptı. Oynadığı 5 maçta 5 galibiyet alan Galatasaray, sırasıyla; Hatayspor'u 2-1, Konyaspor'u 2-1, Adana Demirspor'u 5-1, Çaykur Rizespor'u 5-0 ve Gaziantep FK'yi 3-1 mağlup etti. Galatasaray, ligde topladığı 15 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.
FENERBAHÇE-GALATASARAY DERBİSİ NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Futbolseverler, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi araştırma yapmaya başladı. Futbolseverler, karşılaşmanın hangi gün ve saat kaçta oynanacağını ayrıca maçın hangi kanaldan yayınlanacağını merak ediyor.
Trendyol Süper Lig'de 6. haftada oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisi 21 Eylül Cumartesi günü oynanacak. Ülker Stadı'nın ev sahipliği yapacağı mücadele saat 20.00'de başlayacak.
Futbolseverleri ekran başına kilitleyecek olan Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki dev derbi beIN Sports 1 kanalından yayınlanacak.