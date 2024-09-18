Fenerbahçe - Galatasaray derbisi ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'de son 2 sezonda şampiyonluk yarışı veren ancak 2 sezonu da ezeli rakibi Galatasaray'ın ardında 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, yeni sezona Avrupa kupalarında kötü bir başlangıç yaptı. UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Lugano'yu 4-3 ve 2-1'lik galibiyetlerle elemeyi başaran Fenerbahçe, 3. eleme turunda ise Lille ile karşı karşıya geldi. Rakibiyle oynadığı ilk maçı 2-1 kaybeden sarı-lacivertliler, rövanş maçından da sahadan 1-1 beraberlikle ayrılacak Şampiyonlar Ligi'ne veda etti ve UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı.