Fenerbahçe - İstanbulspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Konuk ekip İstanbulspor ise ligde oynadığı 28 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 16 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Antalyaspor ile 3-3 berabere kalan İstanbulspor, topladığı 28 puanla 15. sırada bulunuyor.