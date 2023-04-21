Fenerbahçe - İstanbulspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe ile İstanbulspor karşı karşıya gelecek. Maçın sonucu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Fenerbahçe - İstanbulspor maçı ne zaman? Fenerbahçe - İstanbulspor maçı saat kaçta? Fenerbahçe - İstanbulspor maçı hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı 31. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Fenerbahçe ile İstanbulspor karşı karşıya gelecek.
Ev sahibi Fenerbahçe, ligde oynadığı 28 maçta 20 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Medipol Başakşehir'i 2-1 ile geçmeyi başaran Fenerbahçe, topladığı 63 puanla 2. sırada yer alıyor.
Konuk ekip İstanbulspor ise ligde oynadığı 28 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 16 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Antalyaspor ile 3-3 berabere kalan İstanbulspor, topladığı 28 puanla 15. sırada bulunuyor.
FENERBAHÇE - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Süper Lig'in 31. haftasındaki Fenerbahçe - İstanbulspor maçı 24 Nisan Pazartesi günü oynanacak.