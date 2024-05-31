Fenerbahçe, Jose Mourinho ile anlaştı! Dünyaca ünlü teknik direktör sarı-lacivertlileri çalıştıracak

Sezon başında Portekizli teknik direktör Jorge Jesus ile yollarını ayırıp takımın başına eski teknik direktörlerinden İsmail Kartal'ı getiren Fenerbahçe, ligde oynadığı 38 maçta 31 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne çeyrek finalde Olympiakos'a elenerek veda eden Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda da çeyrek finalde MKE Ankaragücü'ne elendi.