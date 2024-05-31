Fenerbahçe, Jose Mourinho ile anlaştı! Dünyaca ünlü teknik direktör sarı-lacivertlileri çalıştıracak
Fenerbahçe'de başkanlık seçimi heyecanı yaşanırken yeni sezon hazırlıkları da sürüyor. Aziz Yıldırım'ın daha önce anlaştığını duyurduğu Jose Mourinho ile Ali Koç yönetimi de anlaşma sağladı. Kısa süre içerisinde İsmail Kartal ile yolların ayrılıp Jose Mourinho'nun takımın başına geçmesi bekleniyor.
Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonu heyecanı sona erdi. Ligdeki son şampiyonluğunu 2014 yılında yaşayan Fenerbahçe, büyük umutlarla başladığı sezonu, 102 puanlı şampiyon Galatasaray'ın arkasında 99 puanla 2. sırada tamamladı.
Sezon başında Portekizli teknik direktör Jorge Jesus ile yollarını ayırıp takımın başına eski teknik direktörlerinden İsmail Kartal'ı getiren Fenerbahçe, ligde oynadığı 38 maçta 31 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne çeyrek finalde Olympiakos'a elenerek veda eden Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda da çeyrek finalde MKE Ankaragücü'ne elendi.
Sezonu kupasız olarak tamamlayan Fenerbahçe'de gözler başkanlık seçimine çevrildi. Fenerbahçe'de Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 30 Mayıs 2024 tarihinde yeterli çoğunluk sağlanamadığından, ikinci toplantı tarihi olan 8-9 Haziran 2024 tarihine ertelenmişti.
Fenerbahçe'de gerçekleştirilecek başkanlık seçimlerinde eski başkanlardan Aziz Yıldırım ile mevcut başkan Ali Koç yarışacak. Aziz Yıldırım ve Ali Koç cephesinden başkanlık seçimi öncesinde çeşitli açıklamalar ve hamleler gelmeye devam ediyor.