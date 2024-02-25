Fenerbahçe-Kasımpaşa karşılaşması sonrası Galatasaray'dan çok sert TFF açıklaması! "Mehmet Büyükekşi'nin istifa etmesini bekliyoruz"

Fenerbahçe-Kasımpaşa karşılaşması sonrasında çıkan tartışmalara Galatasaray da dahil oldu. 2-1 biten karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki açıklama yaparak, "Bugün iki tane net penaltı pozisyonumuz maalesef bir kere daha hakemler tarafından verilmemiştir." dedi. Galatasaray ise, Fenerbahçe lehine verilen penaltı sonrası Türkiye Futbol Federasyonu'na sert tepki gösterdi.

Galatasaray kulübünden yapılan açıklamada, "Tarihin en kötü TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin tüm kurullarıyla birlikte derhal istifa etmesini bekliyoruz" ifadeleri kullanıldı. Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:

"Her türlü tehdide boyun eğen, adaletten yana zerre tavır koymayıp koltuğunu kaybetmemek için kendi kaygılarının esiri olup, toplumun bölünmesine neden olan, korkularından dolayı bir takımı şampiyon yapıp mevkisini sağlama almaya çalışan, yapılan bütün adaletsizliklere, popülizme ve sosyal medya terörüne karşı sessizliğe bürünen, hiçbir konuda dirayet gösteremeyen, kendi yönetim kurulu üyelerine, hakemlerine dahi sahip çıkamayan, aldığı/alamadığı kararlarla Türk futbolunu sorunlar yumağı haline getiren, tarihin en kötü TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin tüm kurullarıyla birlikte derhal istifa etmesini bekliyoruz"