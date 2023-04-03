Fenerbahçe - Kayserispor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde Fenerbahçe ile Kayserispor karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe - Kayserispor maçı ne zaman? Fenerbahçe - Kayserispor maçı saat kaçta? Fenerbahçe - Kayserispor maçı hangi kanalda? İşte maç öncesi son detaylar...
Ziraat Türkiye Kupası'nda 2022-2023 sezonu heyecanı çeyrek final mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Fenerbahçe ile Kayserispor karşı karşıya gelecek.
Ev sahibi Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'na 5. turda dahil olmuştu. Bu turda karşılaştığı İstanbulspor'u 3-1 ile geçmeyi başaran sarı-lacivertliler adını son 16 turuna yazdırmayı başardı. Son 16 turunda Çaykur Rizespor ile karşılaşan Fenerbahçe, rakibini 2-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırmaya hak kazandı.
Konuk ekip Kayserispor ise Ziraat Türkiye Kupası'na 3. turda dahil olmuştu. Sarı-kırmızılılar bu tura Iğdır FK'yi 2-1 ile geçerken 4. turda karşılaştığı Sivas Belediyespor'u da 1-0 mağlup ederek adını 5. tura yazdırmayı başarmıştı. 5. turda da Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup eden Kayserispor, kupada son 16 takım arasına kalmayı başardı. Bu turda da Antalyaspor ile eşleşen Kayserispor, rakibini normal süresi 0-0 biten maçın uzatmalarında bulduğu 2 golle 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükselmeyi başardı.
FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalindeki Fenerbahçe - Kayserispor maçı 6 Nisan Perşembe günü oynanacak.