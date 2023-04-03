Fenerbahçe - Kayserispor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde Fenerbahçe ile Kayserispor karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe - Kayserispor maçı ne zaman? Fenerbahçe - Kayserispor maçı saat kaçta? Fenerbahçe - Kayserispor maçı hangi kanalda? İşte maç öncesi son detaylar...

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Fenerbahçe - Kayserispor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 1 1 5

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2022-2023 sezonu heyecanı çeyrek final mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Fenerbahçe ile Kayserispor karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe - Kayserispor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 2 2 5

Ev sahibi Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'na 5. turda dahil olmuştu. Bu turda karşılaştığı İstanbulspor'u 3-1 ile geçmeyi başaran sarı-lacivertliler adını son 16 turuna yazdırmayı başardı. Son 16 turunda Çaykur Rizespor ile karşılaşan Fenerbahçe, rakibini 2-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırmaya hak kazandı.

Fenerbahçe - Kayserispor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 3 3 5

Konuk ekip Kayserispor ise Ziraat Türkiye Kupası'na 3. turda dahil olmuştu. Sarı-kırmızılılar bu tura Iğdır FK'yi 2-1 ile geçerken 4. turda karşılaştığı Sivas Belediyespor'u da 1-0 mağlup ederek adını 5. tura yazdırmayı başarmıştı. 5. turda da Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup eden Kayserispor, kupada son 16 takım arasına kalmayı başardı. Bu turda da Antalyaspor ile eşleşen Kayserispor, rakibini normal süresi 0-0 biten maçın uzatmalarında bulduğu 2 golle 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükselmeyi başardı.

Fenerbahçe - Kayserispor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 4 4 5

FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalindeki Fenerbahçe - Kayserispor maçı 6 Nisan Perşembe günü oynanacak.