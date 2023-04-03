Fenerbahçe - Kayserispor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Konuk ekip Kayserispor ise Ziraat Türkiye Kupası'na 3. turda dahil olmuştu. Sarı-kırmızılılar bu tura Iğdır FK'yi 2-1 ile geçerken 4. turda karşılaştığı Sivas Belediyespor'u da 1-0 mağlup ederek adını 5. tura yazdırmayı başarmıştı. 5. turda da Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup eden Kayserispor, kupada son 16 takım arasına kalmayı başardı. Bu turda da Antalyaspor ile eşleşen Kayserispor, rakibini normal süresi 0-0 biten maçın uzatmalarında bulduğu 2 golle 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükselmeyi başardı.