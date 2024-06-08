Fenerbahçe Kongresinde ilk gün geride kaldı! Bugün neler oldu?
Gerginliğiyle aylar öncesinden gündeme oturan Fenerbahçe Kongresinde ilk gün tamamlandı. Peki bugün neler oldu?
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç genel kurul toplantısını yönetmesi için Vefa Küçük'ü, Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım ise Şekip Mosturoğlu'nu önerdi.
Vefa Küçük, genel kurul üyelerinin oylarıyla toplantının başkanı olarak seçildi.
Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, sarı lacivertli kulübün başkan vekili Erol Bilecik'in konuşması esnasında kürsüye geldi. Bir süre sonra kürsüde konuşmaya başlayan Yıldırım, kongreyi yöneten Vefa Küçük tarafından, "Sayın Aziz Yıldırım benden söz almadan konuşamazsınız" diyerek uyarıldı. Yıldırım, Küçük'e "Ben söz alırım. Sen seçilmeden oraya oturdun." diyerek yanıt verdi.
Ali Koç ve Aziz Yıldırım bir süre kürsü önünde konuştu. Vefa Küçük, "Kürsüye kadar geldiğine göre bir 30 saniye söz hakkı tanıyalım Aziz Yıldırım'a." ifadelerini kullandı ve Yıldırım'a söz hakkı verdi.
Aziz Yıldırım, kürsüye çıkarak Kongre divan başkanlığı seçiminin demokratik olmadığını belirtip genel kuruldan ayrılacağını açıkladı. Yıldırım "Yapılan seçim gayrı demokratik bir seçim oldu. Şimdi buradan gidiyorum. Yarın oy kullanmaya geleceğim. Bizim arkadaşlardan kalmak isteyen olursa kalabilir." diye konuştu ve stadyumu terk etti.