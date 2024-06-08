Fenerbahçe Kongresinde ilk gün geride kaldı! Bugün neler oldu?

Aziz Yıldırım, kürsüye çıkarak Kongre divan başkanlığı seçiminin demokratik olmadığını belirtip genel kuruldan ayrılacağını açıkladı. Yıldırım "Yapılan seçim gayrı demokratik bir seçim oldu. Şimdi buradan gidiyorum. Yarın oy kullanmaya geleceğim. Bizim arkadaşlardan kalmak isteyen olursa kalabilir." diye konuştu ve stadyumu terk etti.