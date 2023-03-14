Fenerbahçe - Sevilla maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Konuk ekip Sevilla ise Şampiyonlar Ligi gruplarında oynadığı 6 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Topladığı 5 puanla G Grubu'nu 3. sırada tamamlayan Sevilla, yoluna Avrupa Ligi'nde devam etmeye hak kazandı. Avrupa Ligi son 16 play-off turunda PSV Eindhoven ile karşılaşan İspanya ekibi, rakibini kendi sahasındaki ilk maçta 3-0 mağlup etmeyi başardı. Sevilla, ikinci maçtaki 2-0'lık yenilgiye rağmen adını son 16 turuna yazdırmaya hak kazanmıştı.