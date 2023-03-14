Fenerbahçe - Sevilla maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi'nin son 16 turu rövanş maçında Fenerbahçe ile Sevilla karşı karşıya gelecek. Maçın sonucu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Fenerbahçe - Sevilla maçı ne zaman? Fenerbahçe - Sevilla maçı saat kaçta? Fenerbahçe - Sevilla maçı hangi kanalda?
Avrupa futbolunun en büyük ikinci organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde 2022-2023 sezonu heyecanı son 16 turu rövanş mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Fenerbahçe ile Sevilla karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan ilk maçı Sevilla 2-0 kazanmayı başarmıştı.
Ev sahibi Fenerbahçe, Avrupa Ligi gruplarında oynadığı 6 maçta 4 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Topladığı 14 puanla B Grubu'nu 1. sırada bitiren Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde son 16 turuna yükselmeye hak kazanmıştı.
Konuk ekip Sevilla ise Şampiyonlar Ligi gruplarında oynadığı 6 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Topladığı 5 puanla G Grubu'nu 3. sırada tamamlayan Sevilla, yoluna Avrupa Ligi'nde devam etmeye hak kazandı. Avrupa Ligi son 16 play-off turunda PSV Eindhoven ile karşılaşan İspanya ekibi, rakibini kendi sahasındaki ilk maçta 3-0 mağlup etmeyi başardı. Sevilla, ikinci maçtaki 2-0'lık yenilgiye rağmen adını son 16 turuna yazdırmaya hak kazanmıştı.
FENERBAHÇE - SEVİLLA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki Fenerbahçe - Sevilla maçı 16 Mart Perşembe günü oynanacak.