Fenerbahçe - Sivasspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final rövanş maçında Fenerbahçe ile Sivasspor karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe - Sivasspor maçı ne zaman? Fenerbahçe - Sivasspor maçı saat kaçta? Fenerbahçe - Sivasspor maçı hangi kanalda? İşte maç öncesi son detaylar...
Ziraat Türkiye Kupası'nda 2022-2023 sezonu heyecanı yarı final mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde yarı final rövanş maçında Fenerbahçe ile Sivasspor karşı karşıya gelecek. İki takım arasında Sivas'ta oynanan ilk maç golsüz eşitlikle sona ermişti.
Ev sahibi Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'na 5. turda dahil olmuştu. Bu turda karşılaştığı İstanbulspor'u 3-1 ile geçmeyi başaran sarı-lacivertliler adını son 16 turuna yazdırmayı başardı. Son 16 turunda Çaykur Rizespor ile karşılaşan Fenerbahçe, rakibini 2-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırmaya hak kazandı. Çeyrek finalde Kayserispor ile karşı karşıya gelen sarı-lacivertliler rakibini 4-1'lik skorla geçerek yarı finale yükseldi.
Konuk ekip Sivasspor ise Ziraat Türkiye Kupası'na 5. turda dahil olmuştu. Bu turda Esenler Erokspor ile karşılaşan Sivasspor, rakibini 5-2 mağlup ederek adını son 16 takım arasına yazdırmaya hak kazandı. Son 16 turunda Karacabey Belediyespor ile eşleşen Yiğidolar, rakibini 3-0'lık skorla geçerek adını çeyrek finale yazdırmayı başarmıştı. Çeyrek finalde de Gaziantep FK ile eşleşen Sivasspor, 6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketinin ardından Gaziantep FK'nin lig ve kupadan çekilmesiyle birlikte kupada doğrudan yarı finale yükseldi.
FENERBAHÇE - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşındaki Fenerbahçe - Sivasspor maçı 24 Mayıs Çarşamba günü oynanacak.