Fenerbahçe - Sivasspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Konuk ekip Sivasspor ise Ziraat Türkiye Kupası'na 5. turda dahil olmuştu. Bu turda Esenler Erokspor ile karşılaşan Sivasspor, rakibini 5-2 mağlup ederek adını son 16 takım arasına yazdırmaya hak kazandı. Son 16 turunda Karacabey Belediyespor ile eşleşen Yiğidolar, rakibini 3-0'lık skorla geçerek adını çeyrek finale yazdırmayı başarmıştı. Çeyrek finalde de Gaziantep FK ile eşleşen Sivasspor, 6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketinin ardından Gaziantep FK'nin lig ve kupadan çekilmesiyle birlikte kupada doğrudan yarı finale yükseldi.