Fenerbahçe-Trabzonspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor'u Kadıköy'de konuk ediyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda elenen Fenerbahçe, Trabzonspor karşısında galibiyet arayacak. Peki, Fenerbahçe - Trabzonspor maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? İşte tüm detaylar ve muhtemel 11’ler...
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali’nde Galatasaray'a mağlup olarak büyük bir şok yaşadı. Ancak, Süper Lig’deki formunu korumak isteyen sarı-lacivertliler, Trabzonspor karşısında moral bulmayı hedefliyor. Süper Lig’de 13 maçtır yenilgi yüzü görmeyen Fenerbahçe, taraftarının önünde galibiyet arayacak.
Geçtiğimiz günlerde Fatih Tekke'nin teknik direktörlüğüyle yeniden toparlanmaya başlayan Trabzonspor, Süper Lig’deki son 4 maçında yalnızca 1 galibiyet alarak istikrarsız bir dönem geçirdi. Ancak Karadeniz ekibi, Fenerbahçe karşısında önemli bir galibiyet alarak hem moral bulmayı hem de ligdeki sıralamada kendine sağlam bir yer edinmeyi hedefliyor.
FENERBAHÇE - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?
Fenerbahçe ile Trabzonspor arasındaki 29. hafta mücadelesi 6 Nisan, bugün saat 19:00’da başlayacak. İki takım arasındaki bu heyecan dolu karşılaşma, Kadıköy’deki Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak.
FENERBAHÇE - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Maç, Bein Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak.
SON 3 MAÇIN HEPSİ 3-2’LİK SKORLA BİTTİ
Fenerbahçe ve Trabzonspor arasındaki son 3 karşılaşma, birbirinden heyecanlı ve gollü geçti. Her üç maç da deplasman ekiplerinin galibiyetiyle sonuçlanırken, hepsi 3-2’lik skorlarla tamamlandı.
FENERBAHÇE - TRABZONSPOR MAÇI İSTATİSTİKLERİ
Son 4 karşılaşmanın 3’ünü Fenerbahçe kazandı.
Son 3 maç 4.5 Üst bitmiş, bol gollü maçlar dikkat çekiyor.
Fenerbahçe, Süper Lig’de 13 maçtır yenilgi yüzü görmüyor.
Fenerbahçe’nin evinde oynadığı son 9 maçın 8’i 2.5 Üst bitti.
Trabzonspor, Süper Lig’de son 4 maçta sadece 1 galibiyet alabildi.
MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe: Dominik Livakovic, Çağlar Söyüncü, Milan Skriniar, Yusuf Akçiçek, Oğuz Aydın, İsmail Yüksek, Fred, Filip Kostić, Sebastian Szymański, Youssef En-Nesyri, Edin Džeko
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pedro Malheiro, Okay Yokuşlu, Stefan Savic, Mustafa Eskihellaç, Batista Mendy, John Lundstram, Oleksandr Zubkov, Ozan Tufan, Edin Vişça, Simon Banza