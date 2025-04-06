Fenerbahçe-Trabzonspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor'u Kadıköy'de konuk ediyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda elenen Fenerbahçe, Trabzonspor karşısında galibiyet arayacak. Peki, Fenerbahçe - Trabzonspor maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? İşte tüm detaylar ve muhtemel 11’ler...

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Fenerbahçe-Trabzonspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 1

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali’nde Galatasaray'a mağlup olarak büyük bir şok yaşadı. Ancak, Süper Lig’deki formunu korumak isteyen sarı-lacivertliler, Trabzonspor karşısında moral bulmayı hedefliyor. Süper Lig’de 13 maçtır yenilgi yüzü görmeyen Fenerbahçe, taraftarının önünde galibiyet arayacak.

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Fenerbahçe-Trabzonspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 2

Geçtiğimiz günlerde Fatih Tekke'nin teknik direktörlüğüyle yeniden toparlanmaya başlayan Trabzonspor, Süper Lig’deki son 4 maçında yalnızca 1 galibiyet alarak istikrarsız bir dönem geçirdi. Ancak Karadeniz ekibi, Fenerbahçe karşısında önemli bir galibiyet alarak hem moral bulmayı hem de ligdeki sıralamada kendine sağlam bir yer edinmeyi hedefliyor.

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Fenerbahçe-Trabzonspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 3

FENERBAHÇE - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe ile Trabzonspor arasındaki 29. hafta mücadelesi 6 Nisan, bugün saat 19:00’da başlayacak. İki takım arasındaki bu heyecan dolu karşılaşma, Kadıköy’deki Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak.

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Fenerbahçe-Trabzonspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 4

FENERBAHÇE - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Maç, Bein Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak. 

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Fenerbahçe-Trabzonspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 5

SON 3 MAÇIN HEPSİ 3-2’LİK SKORLA BİTTİ

Fenerbahçe ve Trabzonspor arasındaki son 3 karşılaşma, birbirinden heyecanlı ve gollü geçti. Her üç maç da deplasman ekiplerinin galibiyetiyle sonuçlanırken, hepsi 3-2’lik skorlarla tamamlandı. 

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Fenerbahçe-Trabzonspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 6

FENERBAHÇE - TRABZONSPOR MAÇI İSTATİSTİKLERİ

Son 4 karşılaşmanın 3’ünü Fenerbahçe kazandı.
Son 3 maç 4.5 Üst bitmiş, bol gollü maçlar dikkat çekiyor.
Fenerbahçe, Süper Lig’de 13 maçtır yenilgi yüzü görmüyor.
Fenerbahçe’nin evinde oynadığı son 9 maçın 8’i 2.5 Üst bitti.
Trabzonspor, Süper Lig’de son 4 maçta sadece 1 galibiyet alabildi.

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Fenerbahçe-Trabzonspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 7

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Dominik Livakovic, Çağlar Söyüncü, Milan Skriniar, Yusuf Akçiçek, Oğuz Aydın, İsmail Yüksek, Fred, Filip Kostić, Sebastian Szymański, Youssef En-Nesyri, Edin Džeko

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pedro Malheiro, Okay Yokuşlu, Stefan Savic, Mustafa Eskihellaç, Batista Mendy, John Lundstram, Oleksandr Zubkov, Ozan Tufan, Edin Vişça, Simon Banza

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