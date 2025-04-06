Fenerbahçe-Trabzonspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Geçtiğimiz günlerde Fatih Tekke'nin teknik direktörlüğüyle yeniden toparlanmaya başlayan Trabzonspor, Süper Lig’deki son 4 maçında yalnızca 1 galibiyet alarak istikrarsız bir dönem geçirdi. Ancak Karadeniz ekibi, Fenerbahçe karşısında önemli bir galibiyet alarak hem moral bulmayı hem de ligdeki sıralamada kendine sağlam bir yer edinmeyi hedefliyor.