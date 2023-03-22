Fenerbahçe - Zenit maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig'e verilen milli arada Fenerbahçe ile Zenit hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Maçın sonucu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Fenerbahçe - Zenit maçı ne zaman? Fenerbahçe - Zenit maçı saat kaçta? Fenerbahçe - Zenit maçı hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı devam ederken lige verilen milli arada kulüpler hazırlık maçları oynuyor. Bu kapsamda oynanacak maçlardan birinde Fenerbahçe ile Zenit karşı karşıya gelecek. İki ekibin depremzedeler yararına mücadele edeceği maçın tüm hasılat ve reklam satış gelirleri deprem bölgesine bağışlanacak.
Ev sahibi Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı 24 maçta 19 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Alanyaspor'u 3-1 ile geçmeyi başaran Fenerbahçe, topladığı 54 puanla 2. sırada yer alıyor.
Konuk ekip Zenit ise Rusya Premier Lig'de oynadığı 20 maçta 15 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda CSKA Moskova'ya 1-0 yenilen Zenit, topladığı 48 puanla 1. sırada bulunuyor.
FENERBAHÇE - ZENİT MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe - Zenit maçı 23 Mart Perşembe günü oynanacak.