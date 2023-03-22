Fenerbahçe - Zenit maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı devam ederken lige verilen milli arada kulüpler hazırlık maçları oynuyor. Bu kapsamda oynanacak maçlardan birinde Fenerbahçe ile Zenit karşı karşıya gelecek. İki ekibin depremzedeler yararına mücadele edeceği maçın tüm hasılat ve reklam satış gelirleri deprem bölgesine bağışlanacak.