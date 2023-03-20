Fenerbahçe'de 3 sakat birden! King, Oosterwolde ve Valencia'nın sağlık durumlarıyla ilgili açıklama geldi... İşte yıldız oyuncuların son durumları

Fenerbahçe, Alanyaspor ile deplasmanda oynanan mücadelede sakatlanan 3 futbolcuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, Joshua King, Jayden Oosterwolde ve Enner Valencia'nın sağlık durumlarıyla ilgili bilgiler paylaşıldı.

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Fenerbahçe'de 3 sakat birden! King, Oosterwolde ve Valencia'nın sağlık durumlarıyla ilgili açıklama geldi... İşte yıldız oyuncuların son durumları - Resim: 1 1 8

Spor Toto Süper Lig'de zirve takibini sürdüren Fenerbahçe, ligin 26. haftasında Alanyaspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe'de 3 sakat birden! King, Oosterwolde ve Valencia'nın sağlık durumlarıyla ilgili açıklama geldi... İşte yıldız oyuncuların son durumları - Resim: 2 2 8

Sarı-lacivertliler, ilk yarısını 1-0 yenik durumda kapattığı mücadeleyi 3-1 kazanarak lider Galatasaray'ın puansız kapattığı haftada puan farkını maç eksiğiyle 6'ya düşürdü.

Fenerbahçe'de 3 sakat birden! King, Oosterwolde ve Valencia'nın sağlık durumlarıyla ilgili açıklama geldi... İşte yıldız oyuncuların son durumları - Resim: 3 3 8

Zorlu deplasmanda 3 puanı hanesine yazdıran Fenerbahçe 3 futbolcusunu ise sakatlığa kurban verdi.

Fenerbahçe'de 3 sakat birden! King, Oosterwolde ve Valencia'nın sağlık durumlarıyla ilgili açıklama geldi... İşte yıldız oyuncuların son durumları - Resim: 4 4 8

Fenerbahçe'de Joshua King, Jayden Oosterwolde ve Enner Valencia sakatlık yaşayan isimler oldu. Fenerbahçe'nin internet sitesinden yapılan açıklamada sakatlanan futbolcuların sağlık durumuna ilişkin açıklama yapıldı.