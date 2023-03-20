Fenerbahçe'de 3 sakat birden! King, Oosterwolde ve Valencia'nın sağlık durumlarıyla ilgili açıklama geldi... İşte yıldız oyuncuların son durumları
Fenerbahçe, Alanyaspor ile deplasmanda oynanan mücadelede sakatlanan 3 futbolcuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, Joshua King, Jayden Oosterwolde ve Enner Valencia'nın sağlık durumlarıyla ilgili bilgiler paylaşıldı.
Spor Toto Süper Lig'de zirve takibini sürdüren Fenerbahçe, ligin 26. haftasında Alanyaspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi.
Sarı-lacivertliler, ilk yarısını 1-0 yenik durumda kapattığı mücadeleyi 3-1 kazanarak lider Galatasaray'ın puansız kapattığı haftada puan farkını maç eksiğiyle 6'ya düşürdü.
Zorlu deplasmanda 3 puanı hanesine yazdıran Fenerbahçe 3 futbolcusunu ise sakatlığa kurban verdi.
Fenerbahçe'de Joshua King, Jayden Oosterwolde ve Enner Valencia sakatlık yaşayan isimler oldu. Fenerbahçe'nin internet sitesinden yapılan açıklamada sakatlanan futbolcuların sağlık durumuna ilişkin açıklama yapıldı.