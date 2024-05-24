Fenerbahçe'de orta sahaya yıldız transferi! Tam 20 milyon euro! Ali Koç gemileri yaktı
Galatasaray ile ligin son haftasına kadar şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, yeni sezonun transfer çalışmalarına da başladı. Taraftarlarına, "Gelecek sezon ligi domine edecek bir kadro kuracağız" diyen Ali Koç, orta sahaya yıldız bir ismi transfer etmek istiyor. İşte ses getirecek o isim...
Trendyol Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray ile büyük bir şampiyonluk mücadelesi veren ve derbide rakibini deplasmanda 1-0 mağlup ederek şampiyonluk şansını son haftaya taşımayı başaran Fenerbahçe'de, yeni sezon öncesi transfer çalışmaları da başladı.
Aziz Yıldırım ile başkanlık seçimlerinde kıyasıya bir yarışa girecek olan Ali Koç, seçilmesi halinde yeni sezona ilişkin önemli mesajlar da verdi. Ali Koç, yaptığı basın toplantısında, "Gelecek sezon ligi domine edecek bir kadro kuracağız. Bugüne kadar şampiyonluk sözü vermedim ancak son 2 sezonda yaşadıklarımızdan hareketle takviyelerle çok daha kuvvetli bir Fenerbahçe oluşturacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Öyle bir takım kuracağız ki benim size şampiyonluk sözü vermeme gerek kalmayacak" açıklamalarında bulundu.
Güçlü ve yıldız isimlerle dolu bir takım kuracağının sinyallerini veren Ali Koç, transfer çalışmalarında da bu doğrultuda adımlar atmaya başladı. Önümüzdeki sezonu şampiyon tamamlamak için adeta gemileri yakan Ali Koç, dünyaca ünlü bir orta saha oyuncusuna sarı-lacivertli formayı giydirmek istiyor.
Sarı-lacivertlilerin, 20 milyon euro değerinde yıldız bir isimle ilgilendiği iddia edildi. Yıldız oyuncunun da Fenerbahçe'nin başarılı orta saha oyuncusu Fred ile oynamak istediği belirtildi.