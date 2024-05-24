Fenerbahçe'de orta sahaya yıldız transferi! Tam 20 milyon euro! Ali Koç gemileri yaktı

Aziz Yıldırım ile başkanlık seçimlerinde kıyasıya bir yarışa girecek olan Ali Koç, seçilmesi halinde yeni sezona ilişkin önemli mesajlar da verdi. Ali Koç, yaptığı basın toplantısında, "Gelecek sezon ligi domine edecek bir kadro kuracağız. Bugüne kadar şampiyonluk sözü vermedim ancak son 2 sezonda yaşadıklarımızdan hareketle takviyelerle çok daha kuvvetli bir Fenerbahçe oluşturacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Öyle bir takım kuracağız ki benim size şampiyonluk sözü vermeme gerek kalmayacak" açıklamalarında bulundu.