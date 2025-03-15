Fenerbahçe’de penaltı krizi: O futbolcu takımdan ayrılıyor mu?
Rangers’a penaltı kaçırarak Fenerbahçe taraftarının büyük tepkisini çeken Dusan Tadic, sürpriz bir gelişme ile gündemde! Ajax ile anlaştığı iddia edilen Tadic, sarı-lacivertlilerin kaderinde nasıl bir rol oynayacak? İşte detaylar…
Geçtiğimiz akşam UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçında, Fenerbahçe'nin Avrupa macerası sona erdi. Rangers ile deplasmanda oynanan zorlu mücadele, penaltılarla 3-2 sonuçlanarak sarı-lacivertlilerin Avrupa defterini kapattı.
Bu mağlubiyetin ardından, gözler tekrar Trendyol Süper Lig'e çevrildi, ancak bir isim var ki, tüm gözler onun üzerinde: Dusan Tadic.
Tadic, maçı izleyen Fenerbahçe taraftarlarının gündeminden düşmeyen isimlerden biri oldu. Çünkü, Sırp yıldız, penaltı atışları sırasında takımı adına ilk penaltıyı kullandı ve kaleciye nişanladı. Bu da, Fenerbahçe’nin Avrupa'daki son umutlarını söndüren anlardan birine dönüştü. Fenerbahçe taraftarları, takımın tecrübeli orta saha oyuncusuna büyük tepki gösterdi.
TADIC'İN FENERBAHÇE KARİYERİNİN SONU MU GELİYOR?
Avrupa'ya veda eden Fenerbahçe'nin yüzü tekrar Süper Lig’e dönse de, Dusan Tadic ile ilgili sürpriz gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı ile ilgili son gelişme ise, Türkiye'deki futbolseverleri şaşkına çevirdi.
TRT Spor canlı yayınına katılan gazeteci Barış Yurduseven, Dusan Tadic’in geleceğiyle ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu. Yurduseven, Tadic’in Ajax ile anlaştığını ve gelecek sezondan itibaren Hollanda ekibinin formasını giyeceğini belirtti.
Dusan Tadic’in Fenerbahçe ile sözleşmesi 2025 yazında sona eriyor. 36 yaşındaki deneyimli oyuncu, Fenerbahçe’ye katıldığı günden bu yana birçok önemli maçta takımına katkı sağladı. Sarı-lacivertli formayla çıktığı 98 karşılaşmada 27 gol atıp 31 asist yapan Tadic, gerek oyunuyla gerekse deneyimiyle takımın önemli isimlerinden biri haline geldi.
Tadic’in Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri ise 3 milyon euro olarak belirlenmiş durumda.