Fenerbahçe’de penaltı krizi: O futbolcu takımdan ayrılıyor mu?

TADIC'İN FENERBAHÇE KARİYERİNİN SONU MU GELİYOR?

Avrupa'ya veda eden Fenerbahçe'nin yüzü tekrar Süper Lig’e dönse de, Dusan Tadic ile ilgili sürpriz gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı ile ilgili son gelişme ise, Türkiye'deki futbolseverleri şaşkına çevirdi.