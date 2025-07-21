Fenerbahçe’den Hakan Çalhanoğlu bombası! 20 milyon euroluk teklif masada
İstanbul devi Fenerbahçe, Inter forması giyen milli yıldız Hakan Çalhanoğlu’nu kadrosuna katmak için düğmeye bastı. İşte transfer sürecinin perde arkası…
Yeni sezon için kadrosunu güçlendirmeye hazırlanan Fenerbahçe, orta sahaya yıldız bir takviye yapmak üzere harekete geçti.
Sarı-lacivertli yönetim, Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu için resmi teklif hazırlığında. Başkan Ali Koç’un doğrudan iletişim kurduğu Hakan’dan olumlu dönüş alındığı öğrenildi.
ALİ KOÇ İLE BİZZAT GÖRÜŞTÜ
Transfer sürecine dair en dikkat çeken gelişme, Başkan Ali Koç’un A Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu ile telefon görüşmesi gerçekleştirmesi oldu.
Görüşmede, Koç’un transfer planını paylaştığı ve yıldız oyuncunun bu teklife sıcak baktığı bildirildi. Bu gelişmenin ardından yönetim, Inter ile resmi temaslara başlamak üzere harekete geçti.
Fanatik’e göre, Fenerbahçe’nin Hakan için belirlediği teklif: tam 20 milyon euro. Inter ise daha önce Galatasaray’a 35 milyon euro fiyat çekmişti. Sarı-lacivertliler bu rakamı aşağı çekmeye çalışıyor.
Sarı-lacivertli ekip bu rakamı aşağı çekmeye çalışıyor. İtalyan kulübünün tutumuna bağlı olarak Fenerbahçe’nin bu transfer için tüm imkanlarını seferber edeceği belirtiliyor.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, bu transfere tam destek veriyor. Portekizli çalıştırıcının, Hakan’ı üçlü savunma sisteminin merkezinde oyun kurucu olarak düşündüğü ifade ediliyor.