Fenerbahçe'den kış transfer dönemine damga vuracak transferler: İşte listedeki dünya yıldızları ...

Hem Süper Lig hem de Avrupa arenasında zirve hesapları yapan sarı-lacivertli camiada, teknik heyetin raporu doğrultusunda kış transfer dönemi için düğmeye basıldı; yönetim, taraftarı heyecanlandıracak o isimler için kolları sıvadı.

Trendyol Süper Lig şampiyonluğu ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki hedefler doğrultusunda kadro kalitesini artırmayı planlayan Fenerbahçe yönetimi, Teknik Direktör Domenico Tedesco'nun elini rahatlatmak adına hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyor.

Teknik ekibin belirlediği eksik bölgeler ve ihtiyaç duyulan mevkiiler üzerine yoğunlaşan idareciler, masadaki geniş alternatifler üzerinden yoğun bir mesai harcamaya başladı.

İşte Fanatik'e göre, sarı-lacivertlilerin transfer ajandasındaki o kritik isimler...

BAŞKAN SARAN'IN RÜYASI POLONYALI GOLCÜ

Listenin en tepesindeki isimlerden biri Robert Lewandowski. Başkan Sadettin Saran, görevdeki ilk transfer döneminde bu dev imzayı attırarak büyük bir ses getirmeyi hayal ediyor. Barcelona cephesinde ise planlar, İspanyol devinin sezon sonuna kadar 37 yaşındaki golcüyü kadroda tutup sözleşmesi bitince yollarını ayırması yönünde.

Ancak Polonyalı yıldızın ayrılığa sıcak baktığı biliniyor. Her ne kadar ocak ayında bu transfer zor gözükse de sarı-lacivertli yönetim, tüm şartları zorlayarak operasyonu kışın bitirmek için var gücünü ortaya koyacak.

BREZİLYA'DAN GELECEK HABER BEKLENİYOR

Menajerlerin önerisiyle gündeme gelen ve yönetimin de sıcak bakarak listeye dahil ettiği Memphis Depay cephesinde ise gözler Güney Amerika'ya çevrildi. Corinthians forması giyen Hollandalı yıldız için resmi adımların atılması, oyuncunun kulübüyle bağlarını koparmasına bağlı.

Ekonomik darboğazdaki Brezilya ekibinin kontrat feshine hazırlandığı belirtilirken, önümüzdeki ay ligin sona ermesiyle birlikte 31 yaşındaki futbolcunun akıbeti kesinleşecek.

TIMBER

Feyenoord'un sözleşme uzatma tekliflerini ısrarla geri çeviren Quinten Timber, Fenerbahçe'nin radarındaki bir diğer önemli isim. Hollanda ekibi, 24 yaşındaki orta sahasını sezon sonunda bedelsiz kaptırmamak adına ocak ayındaki tekliflere kapıyı açmış durumda.

Güncel piyasa değeri 30 milyon Euro civarında olsa da, mevcut kontrat durumu nedeniyle Timber'in çok daha uygun bir maliyetle transfer edilebileceği öngörülüyor. Hollanda Milli Takımı havuzunda da yer alan oyuncu için sarı-lacivertlilerin resmi teklif yapması muhtemel.

İNGİLİZ DEVİNİN GENÇ YETENEĞİNDE ZORLU REKABET

Orta saha rotasyonu için gündeme gelen son aday ise Kobbie Mainoo oldu. Manchester United'ın 20 yaşındaki genç yeteneği kiralık olarak gönderme kararı alması, mali açıdan Fenerbahçe için cazip bir fırsat yaratıyor.

Ancak bu transferdeki en büyük engel, oyuncunun talibinin çokluğu. Sarı-lacivertliler; Mainoo'yu kadroya katabilmek için Napoli, Lazio, Newcastle United ve West Ham gibi Avrupa'nın önemli kulüpleriyle sıkı bir rekabete girmek zorunda kalacak.

ALMANYA HATTINDA DEV TAKAS PLANI

Futbol Direktörü Devin Özek'in sezon başında da ilgilendiği ancak sonuçlandıramadığı Christoph Baumgartner ısrarı sürüyor. Teknik Direktör Domenico Tedesco'nun kadrosunda görmeyi çok istediği 26 yaşındaki Avusturyalı için Leipzig'i ikna etmek, oyuncunun düzenli forma şansı bulması nedeniyle kolay görünmüyor.

Ancak yönetim, Alman ekibinin Sebastian Szymanski'ye olan ilgisini koz olarak kullanmayı hedefliyor. Masadaki plan, Polonyalı oyuncuyu takasta kullanarak Baumgartner transferini noktalamak.

Yaz transfer döneminde de adı sıkça anılan Jadon Sancho defteri yeniden açıldı. Aston Villa'daki kiralık macerasında aradığını bulamayan ve yeni bir çıkış yolu arayan 25 yaşındaki İngiliz kanat oyuncusunun, menajeriyle birlikte İstanbul'a geldiği ileri sürüldü.

Sancho'nun bu ziyarette Fenerbahçe yönetimiyle masaya oturduğu iddia edilirken, transferin gerekçesi ise teknik ihtiyaçlara dayanıyor. Tedesco, geçtiğimiz günlerde basın mensuplarıyla yaptığı sohbette, ellerinde "bire birde adam geçen" özelliklere sahip bir kanat oyuncusu bulunmadığını vurgulamıştı.

