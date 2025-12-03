Fenerbahçe–Galatasaray derbisinde skandal: Kazımcan’a çakmak atan taraftar gözaltına alındı

Açıklamaya göre, Galatasaraylı oyuncu Kazımcan Karataş'ın yüzüne çakmak fırlatılması eylemiyle ilgili olarak, 6222 sayılı sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanun uyarınca derhal bir soruşturma başlatıldı.