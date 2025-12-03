Fenerbahçe–Galatasaray derbisinde skandal: Kazımcan’a çakmak atan taraftar gözaltına alındı

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan derbi mücadelesinde sarı-kırmızılı futbolcu Kazımcan Karataş'a sahaya yabancı madde fırlatarak yaralanmasına neden olan kişi hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Fenerbahçe-Galatasaray derbisi sırasında yaşanan olaya ilişkin resmi bir açıklama yaparak kamuoyunu bilgilendirdi.

Açıklamaya göre, Galatasaraylı oyuncu Kazımcan Karataş'ın yüzüne çakmak fırlatılması eylemiyle ilgili olarak, 6222 sayılı sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanun uyarınca derhal bir soruşturma başlatıldı.

Olayın ardından stadyumdaki kamera kayıtları titizlikle incelendi. İncelemeler sonucunda söz konusu eylemi gerçekleştiren şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi.

Başsavcılık, aynı zamanda şüphelinin bir yıl boyunca spor müsabakalarına girişinin engellenmesi yönünde men tedbirinin de uygulandığını belirtti

Başsavcılık yetkilileri, başlatılan soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü ifade etti.

