Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü golcü! Mourinho için yenilmez takım kurulacak

Jorge Jesus'un ardından İsmail Kartal'ı takımın başına getiren ve sezonu da İsmail Kartal ile tamamlayan Ali Koç, sezonun bitmesiyle birlikte büyük bir sürprize imza atarak Aziz Yıldırım'ın getireceğini duyurduğu Jose Mourinho ile anlaştı. Kısa süre içerisinde İsmail Kartal ile yollarını ayıran sarı-lacivertliler, Mourinho ile yıllık 10,5 milyon euro'dan 2 yıllık sözleşme imzaladı.