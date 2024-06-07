Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü golcü! Mourinho için yenilmez takım kurulacak
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor. Takımın başına Jose Mourinho'yu getiren sarı-lacivertliler transferde de dünya yıldızlarına yöneldi. Mourinho'ya tarihin en iyi kadrosunu vermek isteyen yönetim, çalışmalarını hızlandırdı. İşte detaylar...
Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonuna şampiyonluk parolasıyla başlayan İsmail Kartallı Fenerbahçe, topladığı 99 puanla sezonu şampiyon Galatasaray'ın arkasında 2. sırada tamamlamıştı.
Sezon bittikten sonra seçim heyecanı yaşanan sarı-lacivertlilerde mevcut Başkan Ali Koç ile eski başkanlardan Aziz Yıldırım adaylıklarını açıklamıştı. Aziz Yıldırım, seçimi kazanması halinde takımın başına Jose Mourinho'yu getireceğini duyurmuştu.
Jorge Jesus'un ardından İsmail Kartal'ı takımın başına getiren ve sezonu da İsmail Kartal ile tamamlayan Ali Koç, sezonun bitmesiyle birlikte büyük bir sürprize imza atarak Aziz Yıldırım'ın getireceğini duyurduğu Jose Mourinho ile anlaştı. Kısa süre içerisinde İsmail Kartal ile yollarını ayıran sarı-lacivertliler, Mourinho ile yıllık 10,5 milyon euro'dan 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Jose Mourinho'yu takımın başına getirerek dünyada büyük yankı uyandıran ve dikkatleri üzerine çeken Fenerbahçe, transferde de iddialı adımlar atmak istiyor. Sarı-lacivertli yönetim, Mourinho'nun eline tarihin en iyi kadrolarından birini vermek için kolları sıvadı.