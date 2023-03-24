Fethiyespor - Kocaelispor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 28. haftasında Fethiyespor ile Kocaelispor karşı karşıya gelecek. Peki Fethiyespor - Kocaelispor maçı ne zaman? Fethiyespor - Kocaelispor maçı saat kaçta? Fethiyespor - Kocaelispor maçı hangi kanalda?
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TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 2022-2023 sezonu heyecanı 28. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Fethiyespor ile Kocaelispor karşı karşıya gelecek.
Ev sahibi Fethiyespor, ligde oynadığı 27 maçta 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 12 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Ankara Demirspor'a 2-1 mağlup olan Fethiyespor, topladığı 33 puanla 11. sırada yer alıyor.
Konuk ekip Kocaelispor ise ligde oynadığı 27 maçta 17 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Pazarspor ile 1-1 berabere kalan Kocaelispor, topladığı 58 puanla 1. sırada bulunuyor.
FETHİYESPOR - KOCAELİSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 28. haftasındaki Fethiyespor - Kocaelispor maçı 25 Mart Cumartesi günü oynanacak.