Fethiyespor - Kocaelispor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Konuk ekip Kocaelispor ise ligde oynadığı 27 maçta 17 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Pazarspor ile 1-1 berabere kalan Kocaelispor, topladığı 58 puanla 1. sırada bulunuyor.