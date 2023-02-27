FIFA The Best ödülleri sahiplerini buluyor!

YILIN EN İYİSİ ADAYLARI

• Yılın en iyi oyuncusunun belli olduğu ödülde Lionel Messi, Kylian Mbappe ve Karim Benzema isimleri odak noktası.

• 2022 Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla Arjantin'in kupayı kazanmasında başrolde yer alan Lionel Messi en iddialı isimken Paris'ten takım arkadaşı ve Dünya kupası ikincisi Kylian Mbappe en yakın takipçilerden.

• Dünya Kupası'nda da gol kralı olan yıldız futbolcu en iddialı ikinci aday.

• Diğer isim de Karim Benzema. Ballon d'Or'un son sahibi olan Fransız forvet Real Madrid'de gösterdiği performansla ödülü kazanmıştı.