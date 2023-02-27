FIFA The Best ödülleri sahiplerini buluyor!
FIFA The Best ödül töreni, bu gece saat 23.00'te Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek. 2017 yılında verilmeye başlanan FIFA The Best ödüllerinde adaylar merak ediliyor. İşte tüm adaylar...
FIFA'nın her yıl düzenlediği ödül töreni The Best, bu gece saat 23.00'te Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleşecek.
1991 yılında verilmeye başlanan FIFA Dünyada Yılın Futbolcusu ödülünün devamı niteliğinde olan FIFA The Best ödülleri, 2017 yılında verilmeye başlandı.
2022'NİN EN İYİLERİNE VERİLECEK ÖDÜLLER
• En İyi FIFA Erkek Futbolcu
• En İyi FIFA Kadın Futbolcu
• En İyi FIFA Erkek Antrenörü
• En İyi FIFA Kadın Antrenörü
• En İyi FIFA Erkek Kalecisi
• En İyi FIFA Kadın Kalecisi
• FIFA Puskas Ödülü
• FIFA Fair Play Ödülü
• FIFA Taraftar Ödülü
• FIFA FIFPro Erkekler Dünya 11
• FIFA FIFPro Kadınlar Dünya 11
YILIN EN İYİSİ ADAYLARI
• Yılın en iyi oyuncusunun belli olduğu ödülde Lionel Messi, Kylian Mbappe ve Karim Benzema isimleri odak noktası.
• 2022 Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla Arjantin'in kupayı kazanmasında başrolde yer alan Lionel Messi en iddialı isimken Paris'ten takım arkadaşı ve Dünya kupası ikincisi Kylian Mbappe en yakın takipçilerden.
• Dünya Kupası'nda da gol kralı olan yıldız futbolcu en iddialı ikinci aday.
• Diğer isim de Karim Benzema. Ballon d'Or'un son sahibi olan Fransız forvet Real Madrid'de gösterdiği performansla ödülü kazanmıştı.
FİNALE KALAN PUSKAS ADAYLARI
• Richarlison / Brezilya - Sırbistan (24 Kasım 2022)
• Marcin Oleksy / Warta Poznan - Stal Rzeszow (6 Kasım 2022)
• Dimitri Payet | Marsilya vs PAOK (7 Nisan 2022)