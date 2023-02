FIFA The Best ödülleri sahiplerini buluyor!

FIFA'nın her yıl düzenlediği ödül töreni The Best, bu gece saat 23.00'te Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleşecek.

1991 yılında verilmeye başlanan FIFA Dünyada Yılın Futbolcusu ödülünün devamı niteliğinde olan FIFA The Best ödülleri, 2017 yılında verilmeye başlandı.