FİFA’daki kura sonrası gündem Türkiye! Dünya futbolunun efsaneleri, Arda Güler ve Kenan Yıldız’ı konuşuyor
Futbol dünyasının efsanevi isimleri Christian Karembeu ve Pavel Nedved, İsviçre'de düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off kura çekimi sonrası genç milli yeteneklerimiz Arda Güler ve Kenan Yıldız hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
FIFA merkezinde yapılan kura çekiminin ardından Anadolu Ajansı (AA) muhabirine konuşan, dünya futbolunun tanınan isimlerinden Christian Karembeu, Real Madrid forması giyen genç milli yıldızımız Arda Güler için hayranlığını gizlemedi.
Goal.com'a göre, Karembeu, Arda Güler’i "fantastik bir oyuncu" olarak nitelendirerek, genç oyuncunun yeteneklerine güvendiğini belirtti: "Arda Güler, fantastik bir oyuncu. Genç bir oyuncu olarak yeteneğini biliyoruz ve dünyaya ne yapabileceğini gösteriyor."
Türk yıldızın oyun tarzından etkilendiğini ifade eden eski Fransız futbolcu, Real Madrid'deki performansını övdü: "Elbette, Real Madrid formasıyla ne zaman sahaya çıksa çok iyi oynuyor ve harika performans gösteriyor. Real Madrid kendisinden çok memnun. Arda Güler gibi bu tarz oyunculara ihtiyacımız var."
İtalya futbolunda Juventus ve Lazio formalarıyla önemli başarılara imza atan Çekya'nın efsanevi eski futbolcusu Pavel Nedved ise, Serie A devi Juventus'ta top koşturan 20 yaşındaki milli oyuncumuz Kenan Yıldız hakkında övgü dolu sözler sarf etti.
Nedved, Kenan Yıldız'ın üstün kalitesine vurgu yaparak, "Kenan Yıldız, çok fantastik bir oyuncu. Tek kelimeyle harika" ifadelerini kullandı.
Nedved, genç yeteneğin potansiyelinin altını çizerek, "Kaliteli ve henüz çok genç, gelecekte kesinlikle çok daha iyi olacak" değerlendirmesini yaptı.
TÜRK MİLLİ TAKIMI İÇİN DÜNYA KUPASI İDDİASI
Her iki önemli isim de A Millî Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılma şansı üzerine düşüncelerini paylaştı. Özellikle Nedved, Türk Milli Takımı'nın play-off etabını geçme ihtimaline dair inancını dile getirdi.
Çek yıldız, Türk futbolunu yakından tanıdığını belirterek, "Türk mili takımını çok iyi biliyorum. Harikalar" dedi.
Teknik Direktör Fatih Terim'i Suudi Arabistan’daki görev döneminden tanıdığını da belirten Nedved, "Türk futbolu hakkında her şeyi biliyorum. Çok iyi bir takım ve Türkiye'yi ABD'de göreceğimize inanıyorum" diyerek A Milli Takım'a olan güvenini ifade etti.