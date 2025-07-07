Filenin Sultanları voleybol maçı ne zaman? Milletler Ligi Türkiye-Hollanda maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Ay-yıldızlılar, Çin’de oynadığı ilk haftada tüm maçlarını kazanırken, İstanbul’daki ikinci haftada 4 maçtan 3 galibiyet aldı. 9-13 Temmuz’da Apeldoorn’da yapılacak 3. hafta karşılaşmalarında Türkiye, ev sahibi Hollanda ile Çekya, İtalya ve Sırbistan’a karşı mücadele edecek.



A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın FIVB Milletler Ligi’nin Hollanda etabı kadrosu açıklandı. Üçüncü haftada mücadele edecek milli takımda şu oyuncular yer alıyor: