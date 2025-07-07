Filenin Sultanları voleybol maçı ne zaman? Milletler Ligi Türkiye-Hollanda maçı saat kaçta, hangi kanalda?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi’nin 3. haftasında Hollanda, Çekya, İtalya ve Sırbistan ile karşılaşacak. Filenin Sultanları’nın bu önemli maçlar için kadrosu ve maç programı açıklandı.

Ebrugül Müezzinoğlu Ebrugül Müezzinoğlu
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Filenin Sultanları voleybol maçı ne zaman? Milletler Ligi Türkiye-Hollanda maçı saat kaçta, hangi kanalda? - Resim: 1

FIVB Milletler Ligi'nde heyecan dorukta. A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nin 3. haftasındaki karşılaşmalarını Hollanda'da oynayacak.

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Filenin Sultanları voleybol maçı ne zaman? Milletler Ligi Türkiye-Hollanda maçı saat kaçta, hangi kanalda? - Resim: 2

Ay-yıldızlılar, Çin’de oynadığı ilk haftada tüm maçlarını kazanırken, İstanbul’daki ikinci haftada 4 maçtan 3 galibiyet aldı. 9-13 Temmuz’da Apeldoorn’da yapılacak 3. hafta karşılaşmalarında Türkiye, ev sahibi Hollanda ile Çekya, İtalya ve Sırbistan’a karşı mücadele edecek.

A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın FIVB Milletler Ligi’nin Hollanda etabı kadrosu açıklandı. Üçüncü haftada mücadele edecek milli takımda şu oyuncular yer alıyor:

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Filenin Sultanları voleybol maçı ne zaman? Milletler Ligi Türkiye-Hollanda maçı saat kaçta, hangi kanalda? - Resim: 3

Elif Şahin

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Filenin Sultanları voleybol maçı ne zaman? Milletler Ligi Türkiye-Hollanda maçı saat kaçta, hangi kanalda? - Resim: 4

Dilay Özdemir

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Filenin Sultanları voleybol maçı ne zaman? Milletler Ligi Türkiye-Hollanda maçı saat kaçta, hangi kanalda? - Resim: 5

Melissa Vargas

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Filenin Sultanları voleybol maçı ne zaman? Milletler Ligi Türkiye-Hollanda maçı saat kaçta, hangi kanalda? - Resim: 6

Ebrar Karakurt

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Filenin Sultanları voleybol maçı ne zaman? Milletler Ligi Türkiye-Hollanda maçı saat kaçta, hangi kanalda? - Resim: 7

Derya Cebecioğlu

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Filenin Sultanları voleybol maçı ne zaman? Milletler Ligi Türkiye-Hollanda maçı saat kaçta, hangi kanalda? - Resim: 8

Saliha Şahin

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Filenin Sultanları voleybol maçı ne zaman? Milletler Ligi Türkiye-Hollanda maçı saat kaçta, hangi kanalda? - Resim: 9

Meliha Diken

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Filenin Sultanları voleybol maçı ne zaman? Milletler Ligi Türkiye-Hollanda maçı saat kaçta, hangi kanalda? - Resim: 10

Yaprak Erkek

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Filenin Sultanları voleybol maçı ne zaman? Milletler Ligi Türkiye-Hollanda maçı saat kaçta, hangi kanalda? - Resim: 11

Zehra Güneş

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Filenin Sultanları voleybol maçı ne zaman? Milletler Ligi Türkiye-Hollanda maçı saat kaçta, hangi kanalda? - Resim: 12

Aslı Kalaç

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Filenin Sultanları voleybol maçı ne zaman? Milletler Ligi Türkiye-Hollanda maçı saat kaçta, hangi kanalda? - Resim: 13

Deniz Uyanık

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Filenin Sultanları voleybol maçı ne zaman? Milletler Ligi Türkiye-Hollanda maçı saat kaçta, hangi kanalda? - Resim: 14

Sinead Jack-Kısal

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Filenin Sultanları voleybol maçı ne zaman? Milletler Ligi Türkiye-Hollanda maçı saat kaçta, hangi kanalda? - Resim: 15

Gizem Örge

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Filenin Sultanları voleybol maçı ne zaman? Milletler Ligi Türkiye-Hollanda maçı saat kaçta, hangi kanalda? - Resim: 16

Eylül Akarçeşme Yatgın

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Filenin Sultanları voleybol maçı ne zaman? Milletler Ligi Türkiye-Hollanda maçı saat kaçta, hangi kanalda? - Resim: 17

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın FIVB Milletler Ligi'nin 3. haftasındaki maç programı şu şekilde:

9 Temmuz Çarşamba:  21.30 | Hollanda - Türkiye


11 Temmuz Cuma:  21.30 | Çekya - Türkiye

12 Temmuz Cumartesi: 20.00 | Türkiye - İtalya

13 Temmuz Pazar: 21.00 | Sırbistan - Türkiye



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