Filenin Sultanları voleybol maçı ne zaman? Milletler Ligi Türkiye-Hollanda maçı saat kaçta, hangi kanalda?
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi’nin 3. haftasında Hollanda, Çekya, İtalya ve Sırbistan ile karşılaşacak. Filenin Sultanları’nın bu önemli maçlar için kadrosu ve maç programı açıklandı.
FIVB Milletler Ligi'nde heyecan dorukta. A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nin 3. haftasındaki karşılaşmalarını Hollanda'da oynayacak.
Ay-yıldızlılar, Çin’de oynadığı ilk haftada tüm maçlarını kazanırken, İstanbul’daki ikinci haftada 4 maçtan 3 galibiyet aldı. 9-13 Temmuz’da Apeldoorn’da yapılacak 3. hafta karşılaşmalarında Türkiye, ev sahibi Hollanda ile Çekya, İtalya ve Sırbistan’a karşı mücadele edecek.
A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın FIVB Milletler Ligi’nin Hollanda etabı kadrosu açıklandı. Üçüncü haftada mücadele edecek milli takımda şu oyuncular yer alıyor:
Elif Şahin
Dilay Özdemir
Melissa Vargas
Ebrar Karakurt
Derya Cebecioğlu
Saliha Şahin
Meliha Diken
Yaprak Erkek
Zehra Güneş
Aslı Kalaç
Deniz Uyanık
Sinead Jack-Kısal
Gizem Örge
Eylül Akarçeşme Yatgın
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın FIVB Milletler Ligi'nin 3. haftasındaki maç programı şu şekilde:
9 Temmuz Çarşamba: 21.30 | Hollanda - Türkiye
11 Temmuz Cuma: 21.30 | Çekya - Türkiye
12 Temmuz Cumartesi: 20.00 | Türkiye - İtalya
13 Temmuz Pazar: 21.00 | Sırbistan - Türkiye