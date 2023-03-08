Fiorentina - Sivasspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
UEFA Konferans Ligi'nin son 16 turunda Fiorentina ile Sivasspor karşı karşıya gelecek. Maçın sonucu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Fiorentina - Sivasspor maçı ne zaman? Fiorentina - Sivasspor maçı saat kaçta? Fiorentina - Sivasspor maçı hangi kanalda?
Avrupa futbolunun en büyük üçüncü organizasyonu UEFA Konferans Ligi'nde 2022-2023 sezonu heyecanı son 16 turu mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Fiorentina ile Sivasspor karşı karşıya gelecek.
Ev sahibi Fiorentina, Konferans Ligi gruplarında oynadığı 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Topladığı 13 puanla A Grubu'nu 2. sırada tamamlayan Fiorentina, bir üst tura yükselmeye hak kazanmıştı. Konferans Ligi son 16 play-off turunda Braga ile eşleşen İtalya temsilcisi, rakibini 4-0 ve 3-2'lik skorlarla mağlup ederek son 16 turuna kalmayı başardı.
Konuk ekip Sivasspor ise Konferans Ligi gruplarında oynadığı 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Topladığı 11 puanla G Grubu'nu 1. sırada bitiren Sivasspor, Konferans Ligi'nde son 16 turuna yükselmeye hak kazanmıştı.
FİORENTİNA - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
UEFA Konferans Ligi son 16 turundaki Fiorentina - Sivasspor maçı 9 Mart Perşembe günü oynanacak.