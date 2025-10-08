Forbes 2025 listesini açıkladı: İşte dünyanın en çok kazanan 10 futbolcusu

Futbol artık sadece sahada kazanılan gollerle değil, yapılan dev sponsorluk anlaşmaları, reklam gelirleri ve sosyal medya etkisiyle de servet kazandırıyor.

Forbes dergisi, 2025 yılı itibarıyla dünyanın en çok kazanan 10 futbolcusunu açıkladı. Liste, kulüplerinden milyonlarca euro kazanan yıldızların dışında, markalaşarak kendi gelirini katlayan isimlerle dolu.