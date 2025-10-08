Forbes 2025 listesini açıkladı: İşte dünyanın en çok kazanan 10 futbolcusu
Forbes, 2025 itibarıyla dünyanın en çok kazanan futbolcularını duyurdu. Bazı yıldızlar artık kulüplerinden bile daha değerli hale gelirken, zirvede yine bir sürpriz yaşanmadı: Cristiano Ronaldo bir kez daha rekor kırdı!
Futbol artık sadece sahada kazanılan gollerle değil, yapılan dev sponsorluk anlaşmaları, reklam gelirleri ve sosyal medya etkisiyle de servet kazandırıyor.
Forbes dergisi, 2025 yılı itibarıyla dünyanın en çok kazanan 10 futbolcusunu açıkladı. Liste, kulüplerinden milyonlarca euro kazanan yıldızların dışında, markalaşarak kendi gelirini katlayan isimlerle dolu.
Forbes’un açıklamasına göre, bazı futbolcuların kişisel serveti, oynadıkları kulüplerin piyasa değerini bile geride bırakmış durumda.
Forbes’un 2025 listesine göre, dünyanın en çok kazanan 10 futbolcusu şöyle sıralandı:
1- Cristiano Ronaldo (Al Nassr): 275 milyon dolar (225 milyon maaş/kazanç + 50 milyon sponsorluk)
2- Lionel Messi (Inter Miami): 135 milyon dolar (60 milyon saha içi + 75 milyon saha dışı)
3- Karim Benzema (Al Ittihad): 104 milyon dolar
4- Neymar (Al Hilal): 110 milyon dolar (80 milyon saha içi + 30 milyon saha dışı)
5- Kylian Mbappé (Real Madrid): 90 milyon dolar (70 milyon saha içi + 20 milyon saha dışı)
6- Erling Haaland (Manchester City): 60 milyon dolar (46 milyon saha içi + 14 milyon saha dışı)
7- Mohamed Salah (Liverpool): 53 milyon dolar (35 milyon saha içi + 18 milyon saha dışı)
8- Vinícius Júnior (Real Madrid): 55 milyon dolar (40 milyon saha içi + 15 milyon saha dışı)
9- Kevin De Bruyne (Manchester City): 39 milyon dolar (35 milyon saha içi + 4 milyon saha dışı)
10- Harry Kane (Bayern Munich): 39 milyon dolar (29 milyon saha içi + 10 milyon saha dışı)