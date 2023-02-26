Formula 1 2023 araçları tanıtıldı! İşte tozu dumana katacak yeni hız makineleri

Formula 1'de 2023 sezonu için geri sayım sürüyor. 5 Mart tarihinde Bahreyn GP ile başlayacak zorlu yarış serüveni, 26 Kasım'da Abu Dabi GP ile sona erecek. Motor sporlarının zirvesinde, sezonun başlamasına kısa bir süre kala tüm takımlar araç lansmanlarını gerçekleştirdi. İşte Ferrari'den Mercedes'e, Red Bull'dan McLaren'e, dünyanın en hızlı pilotlarının pistlerde tozu dumana katacağı hız makineleri...