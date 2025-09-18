Frankfurt’un genç yıldızı Can Uzun kimdir? Galatasaray maçında dikkat çekti
Türk asıllı genç futbolcu Can Uzun, Frankfurt formasıyla dikkat çekiyor. Babası aslen Rizeli olan Can Uzun’un biyografisi, yaşı, milli takım tercihi ve transfer değeri merak ediliyor.
CAN UZUN KİMDİR?
2005 yılında Almanya’da dünyaya gelen Can Uzun, 2025 yılı itibarıyla 20 yaşında. Henüz çok genç olmasına rağmen oyun zekası ve teknik becerileriyle futbol otoritelerinden tam not aldı.
ASLEN NERELİ?
Can Uzun’un ailesi Türkiye kökenlidir. Babası aslen Rize’lidir. Hem Türk hem Alman vatandaşlığı bulunan futbolcu, milli takım tercihiyle de uzun süre gündemde kaldı.
MİLLİ TAKIM TERCİHİ
Alt yaş kategorilerinde Almanya Milli Takımı’nda oynayan Can Uzun, A Milli düzeyde hangi ülkeyi seçeceği konusunda futbol dünyasında tartışmalara neden oldu.
FUTBOL KARİYERİ
Can Uzun, futbol kariyerine Nürnberg altyapısında başladı. Forvet ve kanat bölgelerinde görev alabilen genç yıldız, performansıyla kısa sürede dikkat çekti.
FRANKFURT TRANSFERİ
Sezon başında 11 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Nürnberg’den Frankfurt’a transfer oldu. Bu transfer, Avrupa futbolunda da büyük ilgi gördü.
GÜNCEL PERFORMANSI
Frankfurt formasıyla bu sezon 23 maçta 5 gol atıp 2 asist yaptı. Hücumdaki çok yönlülüğüyle takımının önemli kozlarından biri haline geldi.