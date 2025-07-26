Fransız basını duyurdu! Galatasaray, yıldız kaleci için harekete geçti, ilk teklif yapıldı

Tüm bu gelişmelere rağmen Donnarumma, PSG’de kalmaya sıcak bakıyor. İtalyan kaleci, geçtiğimiz haziran ayında yaptığı açıklamada, “Paris’te iyiyim ve beni uzatıp uzatmayacağına karar verecek olan kulüp. Her şeye hazırım, ancak ilk seçenek Paris’te kalmak: Dengeyi buldum, takım ve taraftarlar beni seviyor ve orada uzun yıllar geçirmeyi umuyorum. Şimdi, şimdiki anın tadını çıkarıyorum ve belki bir gün İtalya’ya dönebileceğim,” demişti.