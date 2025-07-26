Fransız basını duyurdu! Galatasaray, yıldız kaleci için harekete geçti, ilk teklif yapıldı
Galatasaray, Paris Saint-Germain ile sorunlar yaşayan yıldız kaleci Gianluigi Donnarumma için ilk resmi teklifi yaptı.
Fransız spor gazetesi Foot Mercato’nun haberine göre Galatasaray, PSG ile sözleşmesi 2026’da bitecek olan Gianluigi Donnarumma için resmi teklif sundu. Kulüp, yıldız kalecinin kira sözleşmesini uzatmamasını fırsat bildi.
Donnarumma ile PSG arasında yapılan sözleşme uzatma görüşmeleri şu an durmuş durumda. 26 yaşındaki kaleci, kulübün sunduğu maaş yapısından memnun değil.
İtalyan file bekçisi, PSG’de aylık brüt 850.000 euro kazanıyor. Ancak yeni maaş modeli bu gelirin önemli bir kısmını değişken primlere bağlamayı öngörüyor.
PSG’nin teklifinde, maaşın üçte birinin oynanan maçlara göre değişeceği belirtiliyor. Bu sistem, Donnarumma’nın mevcut kazancının gerisinde kalabilir.
GALATASARAY FIRSATI DEĞERLENDİRMEK İSTİYOR
Yaşanan bu belirsizlik Galatasaray’ın dikkatinden kaçmadı. Sarı-kırmızılı yönetim, yıldız kaleciyi transfer listesine aldı ve ilk adımı attı.
AVRUPA DEVLERİ DE PEŞİNDE
Chelsea, Manchester City, Inter ve Bayern Münih gibi kulüpler de Donnarumma ile ilgileniyor. Ancak şu an en somut adım Galatasaray’dan geldi.
Foot Mercato’ya göre Galatasaray, Donnarumma için resmi teklifini sundu. Transfer görüşmeleri sessizce ancak kararlılıkla yürütülüyor.
İstanbul temsilcisi, kulübün efsanevi antrenman tesisi Florya’yı satarak yaklaşık 300 milyon euroluk bir gelir elde etti. Bu gelir sayesinde hem Avrupa’daki iddiasını artırmayı hem de yüksek maaşlı yıldızlara yönelmeyi hedefliyor.
Tüm bu gelişmelere rağmen Donnarumma, PSG’de kalmaya sıcak bakıyor. İtalyan kaleci, geçtiğimiz haziran ayında yaptığı açıklamada, “Paris’te iyiyim ve beni uzatıp uzatmayacağına karar verecek olan kulüp. Her şeye hazırım, ancak ilk seçenek Paris’te kalmak: Dengeyi buldum, takım ve taraftarlar beni seviyor ve orada uzun yıllar geçirmeyi umuyorum. Şimdi, şimdiki anın tadını çıkarıyorum ve belki bir gün İtalya’ya dönebileceğim,” demişti.
PSG ile yaşanan anlaşmazlıklar sürerken, Galatasaray’ın yaptığı teklifin Donnarumma’nın kararını değiştirip değiştirmeyeceği merak konusu. Fransız basınına göre, PSG yönetimi hâlâ oyuncuyu takımda tutmak istiyor ancak yeni kaleci adaylarını da takip ediyor.
Galatasaray’ın maaş konusunda sunduğu cazip teklif, yıldız kaleciyi Boğaz’ın kıyılarına çekmeye yetecek mi, zaman gösterecek.