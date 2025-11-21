Fred’e alternatif bulundu! Tedesco Süper Lig yıldızını istiyor

Fenerbahçe’de, teknik direktör Domenico Tedesco’nun belirlediği ihtiyaçlar çerçevesinde, 2024-2025 sezonu öncesi transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı-Lacivertlilerin öncelikli hedefi, orta sahaya hem savunma hem de hücum yönü olan (çift yönlü) bir oyuncu ile nokta atışı takviye yapmak.