Fred’e alternatif bulundu! Tedesco Süper Lig yıldızını istiyor

Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco'nun talepleri doğrultusunda transfer harekatı erkenden başladı.

Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:
Fenerbahçe’de, teknik direktör Domenico Tedesco’nun belirlediği ihtiyaçlar çerçevesinde, 2024-2025 sezonu öncesi transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı-Lacivertlilerin öncelikli hedefi, orta sahaya hem savunma hem de hücum yönü olan (çift yönlü) bir oyuncu ile nokta atışı takviye yapmak.

Bu doğrultuda, Fenerbahçe'nin dikkatini Trendyol Süper Lig'de forma giyen genç bir isme odakladığı öğrenildi. Goal.com'a göre, Tedesco'nun, Angolalı orta saha oyuncusu Maestro’yu yakından takip ettiği ve futbolcunun transfer edilmesi yönünde yönetime rapor sunduğu belirtildi.

Türkiye kariyerine Adana Demirspor'da başlayan ve bu sezon başında Alanyaspor'a transfer olan 22 yaşındaki Maestro için Fenerbahçe’nin resmi temaslara başladığı ifade edildi.

Teknik direktör Tedesco’nun, genç orta saha oyuncusunun dinamizmi ve oyun aklına hayran kaldığı ve Maestro'nun takıma büyük katkı sağlayacağı görüşünü bildirdiği belirtildi.

Kulüp içinde, Maestro’nun tecrübeli oyuncu Fred'in alternatifi olarak değerlendirildiği, aynı zamanda hem bugünü kurtaracak hem de gelecek yıllar için önemli bir yatırım olacağı yönünde fikir birliğine varıldığı öne sürülüyor.

ALANYASPOR İLE SÖZLEŞMESİ 2029'A KADAR

Fenerbahçe cephesinde transfer sürecini Futbol Direktörü Devin Özek’in yürüttüğü kaydedildi.

Özek’in, Alanyaspor ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Maestro’nun kulübü ile ön görüşmeler yaparak nabız yoklamalarına başladığı aktarıldı.

