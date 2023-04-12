Futbol hakemleri ne kadar para kazanıyor? Süper Lig hakemlerinin maaşları da belli oldu!

Futbol aktörlerinin ne kadar para kazandıkları sürekli merak edilip araştırılıyor. Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig'de hakemlerin kazançları belli oldu. Peki Türk hakemleri ne kadar para kazanıyor? Hangi ligdeki hakemler daha fazla para kazanıyor? Detaylar haberimizde...

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Futbol hakemleri ne kadar para kazanıyor? Süper Lig hakemlerinin maaşları da belli oldu! - Resim: 1 1 10

Futbolcuların, teknik direktörlerin ve hakemlerin ne kadar para kazandıkları futbolseverler tarafından daima araştırma konusu olmuştur.

Futbol hakemleri ne kadar para kazanıyor? Süper Lig hakemlerinin maaşları da belli oldu! - Resim: 2 2 10

Avrupa'nın 5 büyük ligi; Premier Lig, La Liga, Ligue 1, Bundesliga ve Serie A ile Süper Lig'de hakemlerin kazandıkları miktarlar belli oldu.

Futbol hakemleri ne kadar para kazanıyor? Süper Lig hakemlerinin maaşları da belli oldu! - Resim: 3 3 10

Peki Türk hakemleri ne kadar para kazanıyor? Hangi ligdeki hakemler daha fazla para kazanıyor? İşte detaylar...

Futbol hakemleri ne kadar para kazanıyor? Süper Lig hakemlerinin maaşları da belli oldu! - Resim: 4 4 10

İspanyol hakemleri, dünyanın en çok takip edilen Premier Lig hakemlerini geçerek para kazanma konusunda zirvede yer aldı. La Liga hakemleri aylık 12 bin 500 Euro kazanırken, maç başına 4 bin 200 Euro, VAR'da 2 bin 100 Euro kazanıyor. İspanyol bir hakem yıllık ortalama 250 bin Euro kazanıyor.