Futbol hakemleri ne kadar para kazanıyor? Süper Lig hakemlerinin maaşları da belli oldu!
Futbol aktörlerinin ne kadar para kazandıkları sürekli merak edilip araştırılıyor. Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig'de hakemlerin kazançları belli oldu. Peki Türk hakemleri ne kadar para kazanıyor? Hangi ligdeki hakemler daha fazla para kazanıyor? Detaylar haberimizde...
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Futbolcuların, teknik direktörlerin ve hakemlerin ne kadar para kazandıkları futbolseverler tarafından daima araştırma konusu olmuştur.
Avrupa'nın 5 büyük ligi; Premier Lig, La Liga, Ligue 1, Bundesliga ve Serie A ile Süper Lig'de hakemlerin kazandıkları miktarlar belli oldu.
Peki Türk hakemleri ne kadar para kazanıyor? Hangi ligdeki hakemler daha fazla para kazanıyor? İşte detaylar...
İspanyol hakemleri, dünyanın en çok takip edilen Premier Lig hakemlerini geçerek para kazanma konusunda zirvede yer aldı. La Liga hakemleri aylık 12 bin 500 Euro kazanırken, maç başına 4 bin 200 Euro, VAR'da 2 bin 100 Euro kazanıyor. İspanyol bir hakem yıllık ortalama 250 bin Euro kazanıyor.