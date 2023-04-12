Futbol hakemleri ne kadar para kazanıyor? Süper Lig hakemlerinin maaşları da belli oldu!

İspanyol hakemleri, dünyanın en çok takip edilen Premier Lig hakemlerini geçerek para kazanma konusunda zirvede yer aldı. La Liga hakemleri aylık 12 bin 500 Euro kazanırken, maç başına 4 bin 200 Euro, VAR'da 2 bin 100 Euro kazanıyor. İspanyol bir hakem yıllık ortalama 250 bin Euro kazanıyor.