Futbol Tarihinde En Çok Gol Atan Kaleciler! Tam 131 Gol Atan Kaleci Bakın Kim?

Jose Luis Chilavert - 67 gol

Jose Luis Chilavert birçok kişi ttarafından gelmiş geçmiş en iyi kalecilerden biri olarak görülüyor. Kariyeri boyunca forma giydiği birçok Paraguay takımı için harika bir frikik-penaltı uzmanıydı.

Chilavert bir kalecinin kariyerinde attığı en fazla milli gol rekorunu 7 golle elinde bulunduruyor. Aynı zamanda bir maç içerisinde üç gol atarak hat-trick yapmayı başaran tek kaleci.