Futbol Tarihinde En Çok Gol Atan Kaleciler! Tam 131 Gol Atan Kaleci Bakın Kim?
Futbol tarihinin gelmiş geçmiş en çok gol atan kalecileri birçok futbolsever tarafından merak ediliyor. Bizde bu haberimizde gelmiş geçmiş en çok gol atan kalecileri derledik.İşte o isimler...
Rogerio Ceni - 131 gol
1992-2015 tarihleri arasında Brezilya ekibi Sao Paolo'nın kalesini koruyan Rogerio Ceni, 13 yıllık kulüp kariyerinde bir forvetin bile zorlanacağı gol sayısına ulaştı.
18 kez Brezilya Milli Takımı formasını sırtına geçiren Ceni, hala en skorer kaleci, en çok frikik golü atan kaleci ve en çok penaltıyı gole çeviren oyuncu unvanlarını taşıyor.
Jose Luis Chilavert - 67 gol
Jose Luis Chilavert birçok kişi ttarafından gelmiş geçmiş en iyi kalecilerden biri olarak görülüyor. Kariyeri boyunca forma giydiği birçok Paraguay takımı için harika bir frikik-penaltı uzmanıydı.
Chilavert bir kalecinin kariyerinde attığı en fazla milli gol rekorunu 7 golle elinde bulunduruyor. Aynı zamanda bir maç içerisinde üç gol atarak hat-trick yapmayı başaran tek kaleci.
Dimitar Ivankov - 42 gol
Bir dönem Bursaspor'un da kalesini koruyan Bulgar kaleci, çoğunluğu Levski Sofia'da geçen 15 yıllık kariyerinde penaltı noktasından yaptığı bitirici vuruşlar ile öne çıktı.
Ivankov, kariyeri boyunca toplam 42 resmi gole imza attı.
Rene Higuita - 41 gol
Çılgın Kolombiyalı kaleci Rene Higuita uyuşturucu baronu Pablo Escobar ile olan ilişkilerinden dolayı hapse bile girdi.
Futbol kariyeri boyunca çok fazla sayıda frikik ve açık oyun golüne imza atan Higuita, kalesinde yaptığı meşhur akrep kurtarışı ile hatırlanıyor.