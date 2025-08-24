Futbol tarihinin en büyük galibiyetleri: Kendi kalesine 149 gol atan takım

ARBROATH 36 – 0 BON ACCORD (1885)



Aynı gün oynanan bir diğer maçta Arbroath, Bon Accord’u 36-0 mağlup etti. Yan hakemin iptal ettiği 7 gol olmasa skor daha da yükselebilirdi. Bu sonuç, futbol tarihinin en farklı resmi galibiyetlerinden biri oldu.