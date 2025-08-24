Futbol tarihinin en büyük galibiyetleri: Kendi kalesine 149 gol atan takım
Futbol tarihinde bazı maçlar var ki skoru gören gözlerine inanamıyor. Kimi protesto, kimi güç farkı sonucu ortaya çıkan bu karşılaşmalar, Guinness rekorlarına girmiş ezici yenilgilerle hafızalara kazındı. İşte futbol tarihinin en büyük galibiyetleri...
ÇİN 19 – 0 GUAM (2000)
2000 yılının Ocak ayında Çin ile Guam arasında oynanan karşılaşma tek kale bir oyuna dönüştü. Profesyonel olmayan oyunculardan kurulu Guam kadrosu sahada tutunamadı ve Çin 19 golle galip geldi.
İRAN 19 – 0 GUAM (2000)
Aynı yıl bu kez İran karşısında sahaya çıkan Guam, bir başka ağır yenilgi yaşadı. Takhti Stadyumu’nda oynanan maçta İran 19 gol attı. Guam Futbol Federasyonu Başkanı Valentino San Gil, “Futbola ilk başladığımızda adeta bir kum torbası gibiydik” sözleriyle durumu özetledi.
KUVEYT 20 – 0 BHUTAN (2000)
2000 Asya Kupası elemelerinde Kuveyt, Bhutan’ı tam 20-0 mağlup etti. Jasem Al-Huwaidi beş gol atarak günün yıldızı oldu. Bhutan ise 90 dakika boyunca sadece bir şut çekebildi.
GUAM 0 – 21 KUZEY KORE (2005)
2005 Doğu Asya Futbol Şampiyonası elemelerinde Guam, bir başka tarihi mağlubiyet yaşadı. Kuzey Kore sahadan 21-0 galip ayrıldı. Bu sonuç, Guam’ın üçüncü büyük hezimeti olarak tarihe geçti.
TONGA 0 – 22 AVUSTRALYA (2001)
2002 Dünya Kupası elemelerinde Avustralya, Tonga karşısında gol yağmuruna tuttu. 22-0 biten mücadelede John Aloisi altı gol birden kaydetti. Tonga savunması adeta dağıldı.
PRESTON NORTH END 26 – 0 HYDE (1887)
FA Kupası’nda oynanan bu maç, 19. yüzyıl futbolunun en çarpıcı sonuçlarından birine sahne oldu. Preston North End, Hyde’ı 26-0 yenerek tarihe geçti. Jimmy Ross yedi golle yıldızlaştı.
TAHİTİ 30 – 0 COOK ADALARI (1971)
Güney Pasifik Oyunları’nda ev sahibi Tahiti, Cook Adaları’nı 30-0 mağlup etti. Turnuvada Cook Adaları, Papua Yeni Gine’ye de 16-1 kaybetti ve tarihine unutulmaz bir travma eklendi.
AVUSTRALYA 31 – 0 AMERİKAN SAMOASI (2001)
Dünya Kupası elemelerindeki bu mücadele rekor bir farkla sona erdi. Amerikan Samoası, FIFA onayı çıkmayan oyuncuları nedeniyle amatör isimlerle sahaya çıktı. Avustralya 31 gol atarken, Archie Thompson tek başına 13 gol kaydetti.
DUNDEE HARP 35 – 0 ABERDEEN ROVERS (1885)
İskoçya Kupası’nda oynanan karşılaşmada Dundee Harp, 10 kişiyle sahaya çıkan Aberdeen Rovers’ı 35-0 mağlup etti. Hakem skoru önce 37-0 açıkladı, ancak kulüp yöneticileri düzeltme yaparak 35-0 olarak kayıtlara geçti.
ARBROATH 36 – 0 BON ACCORD (1885)
Aynı gün oynanan bir diğer maçta Arbroath, Bon Accord’u 36-0 mağlup etti. Yan hakemin iptal ettiği 7 gol olmasa skor daha da yükselebilirdi. Bu sonuç, futbol tarihinin en farklı resmi galibiyetlerinden biri oldu.
AS ADEMA 149 – 0 STADE OLYMPIQUE L’EMYRNE (2002)
Madagaskar Ligi’nde oynanan bu karşılaşma Guinness Rekorlar Kitabı’na geçti. Stade Olympique l’Emyrne takımı hakem kararlarını protesto etmek için 149 kez kendi kalesine gol attı. AS Adema sahadan 149-0 galip ayrıldı. Bu skor, futbol tarihinin en büyük hezimeti olarak kayıtlara geçti.
