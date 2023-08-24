Futbol tarihinin gelmiş geçmiş en pahalı bonservis satışları
Futbolda en çok merak edilen konulardan biriside takımların satışlardan kazandığı bonservis bedelleri.Bu haberimizde futbol tarihinin gelmiş geçmiş en pahalı ilk 7 transferini ele aldık.İşte o isimler...
Editör: Nihat Çarboğa
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Jack Grealish 2021 yılında Aston Villa'dan Manchester City'e 117 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olarak Premier Lig tarihinin en pahalı transferi olmuştu.
Antoine Griezmann 2019 yılında Atletico Madrid'den ezeli rakibi Barcelona'ya 120 milyon gibi yüksek bir bedelle transfer olup tarihe geçmişti.
Philippe Coutinho 2018 yılında Liverpool'dan Barcelona'ya 120+40 milyon euro gibi rekor bedelle İspanya'nın yolunu tutmuştu.
Son zamanların pahalı transferlerinden olan Enzo Fernandez 2023 yılında Benfica'dan Chelsea'ye 121 milyon euroya transfer olmuştu.