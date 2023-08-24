Futbol tarihinin gelmiş geçmiş en pahalı bonservis satışları

Futbolda en çok merak edilen konulardan biriside takımların satışlardan kazandığı bonservis bedelleri.Bu haberimizde futbol tarihinin gelmiş geçmiş en pahalı ilk 7 transferini ele aldık.İşte o isimler...

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Editör: Nihat Çarboğa
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Futbol tarihinin gelmiş geçmiş en pahalı bonservis satışları - Resim: 1

Jack Grealish 2021 yılında Aston Villa'dan Manchester City'e 117 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olarak Premier Lig tarihinin en pahalı transferi olmuştu.

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Futbol tarihinin gelmiş geçmiş en pahalı bonservis satışları - Resim: 2

Antoine Griezmann 2019 yılında Atletico Madrid'den ezeli rakibi Barcelona'ya 120 milyon gibi yüksek bir bedelle transfer olup tarihe geçmişti.

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Futbol tarihinin gelmiş geçmiş en pahalı bonservis satışları - Resim: 3

Philippe Coutinho 2018 yılında Liverpool'dan Barcelona'ya 120+40 milyon euro gibi rekor bedelle İspanya'nın yolunu tutmuştu.

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Futbol tarihinin gelmiş geçmiş en pahalı bonservis satışları - Resim: 4

Son zamanların pahalı transferlerinden olan Enzo Fernandez 2023 yılında Benfica'dan Chelsea'ye 121 milyon euroya transfer olmuştu.

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