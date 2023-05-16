Futbolda yabancı oyuncu kuralı belli oldu! TFF'den resmi açıklama geldi
Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonda uygulanacak yabancı oyuncu kuralı ile ilgili TFF'den resmi açıklama geldi. Yapılan açıklamada sahaya çıkan ilk 11'de ve A Takım listesinde kaç yabancı oyuncu bulundurulabileceği belirtildi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), merakla beklenen ve 2023-2024 sezonunda geçerli olacak yabancı oyuncu kuralı ile ilgili açıklama yaptı.
Yapılan açıklamada Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'de sahaya çıkacak ilk 11'e ve A Takım listesine yazılabilecek yabancı oyuncu sayısı belirtildi.
FUTBOLDA YABANCI OYUNCU KURALI KAÇ?
TFF, Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon sahada en fazla 8 yabancı, A Takım listesinde ise en fazla 14 yabancı futbolcunun yer alabileceğini duyurdu.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
- 2023-2024 futbol sezonunda Spor Toto Süper Lig'de kulüpler, sahada müsabakaya devam eden kadroda aynı anda en fazla 8 yabancı uyruklu futbolcu bulundurulması koşuluyla, müsabaka isim listesi ve A Takım listesine en fazla 14 yabancı uyruklu futbolcu yazabileceklerdir.
Spor Toto 1. Lig'deki yabancı oyuncu sayısı hakkında ise şu karar alındığı belirtildi:
- 2023-2024 futbol sezonunda Spor Toto 1. Lig'de kulüpler, sahada müsabakaya devam eden kadroda aynı anda en fazla 5 yabancı uyruklu futbolcu bulundurulması koşuluyla, müsabaka isim listesi ve A Takım listesine en fazla 8 yabancı uyruklu futbolcu yazabileceklerdir.