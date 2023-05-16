Futbolda yabancı oyuncu kuralı belli oldu! TFF'den resmi açıklama geldi

FUTBOLDA YABANCI OYUNCU KURALI KAÇ?

TFF, Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon sahada en fazla 8 yabancı, A Takım listesinde ise en fazla 14 yabancı futbolcunun yer alabileceğini duyurdu.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

- 2023-2024 futbol sezonunda Spor Toto Süper Lig'de kulüpler, sahada müsabakaya devam eden kadroda aynı anda en fazla 8 yabancı uyruklu futbolcu bulundurulması koşuluyla, müsabaka isim listesi ve A Takım listesine en fazla 14 yabancı uyruklu futbolcu yazabileceklerdir.