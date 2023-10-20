Futbolu Kim Buldu ve İcat Etti? Futbol Ne Zaman Bulundu?

Futbolu Kim Buldu ve İcat Etti?

Futbolun 3000 yıl öncesinden başlayarak birçok medeniyette popüler bir oyun olduğu bilinmektedir. Dünyanın en yaygın sporu olarak bilinen futbol 265 milyon kadar insan tarafından sevilen bir oyundur. Milattan önce 3. Yüzyılda Çinliler spor amacıyla ve tekmelemek suretiyle topla oynanan ve topu fileye sokmaya çalışan ilk topluluktur. Ancak bugünkü modern futbolun bulunması ise 19. Yüzyılda İngiltere tarafından ortaya çıkarılmıştır.