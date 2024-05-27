Galatasaray 24. kez Süper Lig şampiyonu! Kutlamalar kaçta başlayacak? Stada girişler nasıl olacak? İşte kutlama programına dair tüm merak ettikleriniz

Süper Lig son haftada Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki şampiyonluk mücadelesine sahne oldu. Galatasaray, son maçta karşılaştığı Konyaspor'u 3-1 mağlup etti. Süper Lig'in 24. kez şampiyonu olmayı başaran Galatasaray, başarısını kendi stadında organize ettiği programla kutlayacak. Peki kutlamalar saat kaçta başlayacak? Kutlamalara giriş biletli mi olacak? Kutlamalara hangi sanatçılar çıkacak? Kutlamalarla ilgili merak ettikleriniz haberimizde.