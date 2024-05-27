Galatasaray 24. kez Süper Lig şampiyonu! Kutlamalar kaçta başlayacak? Stada girişler nasıl olacak? İşte kutlama programına dair tüm merak ettikleriniz
Süper Lig'in son haftasında Konyaspor'u 3-1 mağlup eden Galatasaray, 24. kez Süper Lig şampiyonu oldu. Galatasaray'ın şampiyonluk kutlama programı ise belli oldu. Kutlama programıyla ilgili ayrıntıları sizler için derledik.
Süper Lig son haftada Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki şampiyonluk mücadelesine sahne oldu. Galatasaray, son maçta karşılaştığı Konyaspor'u 3-1 mağlup etti. Süper Lig'in 24. kez şampiyonu olmayı başaran Galatasaray, başarısını kendi stadında organize ettiği programla kutlayacak. Peki kutlamalar saat kaçta başlayacak? Kutlamalara giriş biletli mi olacak? Kutlamalara hangi sanatçılar çıkacak? Kutlamalarla ilgili merak ettikleriniz haberimizde.
KUTLAMALAR NE ZAMAN VE NEREDE BAŞLAYACAK?
Galatasaray'ın resmi internet sitesinde yer alan bilgilerde, kutlamaların saat 19.05'te başlayacağı belirtildi. Kutlamalar Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta gerçekleştirilecek.
KUTLAMALARA HANGİ SANATÇI KATILACAK?
Kutlamalara katılacak sanatçıların kim olacağı belirtilmedi. Galatasaray yaptığı açıklamada "Sürpriz şarkıcılar, DJ Suat Ateşdağlı performansı, ışık, konfeti ve payro show ile drone gösterisi şampiyonluk kutlamasına renk katacak." ifadelerini kullandı.
KUTLAMALARA GİRİŞ BİLETLİ Mİ?
Kutlamalara giriş biletli olacak. Biletler passo.vom.tr ve paso uygulaması üzerinden GS logolu passolig sahipleri için satışa sunuldu.