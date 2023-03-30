Galatasaray - Adana Demirspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray ile Adana Demirspor karşı karşıya gelecek. Maçın sonucu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Galatasaray - Adana Demirspor maçı ne zaman? Galatasaray - Adana Demirspor maçı saat kaçta? Galatasaray - Adana Demirspor maçı hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı 27. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Galatasaray ile Adana Demirspor karşı karşıya gelecek.
Ev sahibi Galatasaray, ligde oynadığı 25 maçta 19 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Konyaspor'a 2-1 kaybeden Galatasaray, topladığı 60 puanla 1. sırada yer alıyor.
Konuk ekip Adana Demirspor ise ligde oynadığı 25 maçta 12 galibiyet, 9 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Antalyaspor'u 2-0 mağlup etmeyi başaran Adana Demirspor, topladığı 45 puanla 4. sırada bulunuyor.
GALATASARAY - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Süper Lig'in 27. haftasındaki Galatasaray - Adana Demirspor maçı 1 Nisan Cumartesi günü oynanacak.