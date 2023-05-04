Galatasaray - Başakşehir maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray ile Başakşehir karşı karşıya gelecek. Maçın sonucu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Galatasaray - Başakşehir maçı ne zaman? Galatasaray - Başakşehir maçı saat kaçta? Galatasaray - Başakşehir maçı hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı 33. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Galatasaray ile Başakşehir karşı karşıya gelecek.
Ev sahibi Galatasaray, ligde oynadığı 30 maçta 22 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Beşiktaş'a 3-1 kaybeden Galatasaray, topladığı 70 puanla 1. sırada yer alıyor.
Konuk ekip Başakşehir ise ligde oynadığı 30 maçta 15 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Giresunspor'u 4-2 ile geçmeyi başaran Başakşehir, topladığı 51 puanla 5. sırada bulunuyor.
GALATASARAY - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Süper Lig'in 33. haftasındaki Galatasaray - Başakşehir maçı 8 Mayıs Pazartesi günü oynanacak.