Galatasaray - Başakşehir maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray ile Başakşehir karşı karşıya gelecek. Maçın sonucu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Galatasaray - Başakşehir maçı ne zaman? Galatasaray - Başakşehir maçı saat kaçta? Galatasaray - Başakşehir maçı hangi kanalda?

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Galatasaray - Başakşehir maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 1 1 5

Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı 33. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Galatasaray ile Başakşehir karşı karşıya gelecek.

Galatasaray - Başakşehir maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 2 2 5

Ev sahibi Galatasaray, ligde oynadığı 30 maçta 22 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Beşiktaş'a 3-1 kaybeden Galatasaray, topladığı 70 puanla 1. sırada yer alıyor.

Galatasaray - Başakşehir maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 3 3 5

Konuk ekip Başakşehir ise ligde oynadığı 30 maçta 15 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Giresunspor'u 4-2 ile geçmeyi başaran Başakşehir, topladığı 51 puanla 5. sırada bulunuyor.

Galatasaray - Başakşehir maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 4 4 5

GALATASARAY - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 33. haftasındaki Galatasaray - Başakşehir maçı 8 Mayıs Pazartesi günü oynanacak.