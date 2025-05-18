Galatasaray Bellona Kayserispor maçı hangi kanalda? Galatasaray Bellona Kayserispor maçı canlı izle
Galatasaray, Kayserispor karşısında şampiyonluk için sahaya çıkıyor. Süper Lig'de 86 puanla lider durumda olan sarı-kırmızılılar, sezonun bitimine bir hafta kala 25. şampiyonluğunu ilan etmek ve 5. yıldızı takmak için sahaya çıkacak.
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RAMS Park’ta oynanacak mücadele öncesi taraftarlar, karşılaşmanın yayın bilgilerini ve muhtemel 11’leri araştırıyor. Öte yandan 44 puanla 11. sırada yer alan Kayserispor da küme düşme hattından tamamen uzaklaşmak için en az 1 puana ihtiyaç duyuyor.
📺 Maç yayını ve saat bilgisi:
Tarih: 18 Mayıs Pazar
Saat: 19.00
Yayın: beIN Sports 1 ve beIN Sports 5
Hakem: Ali Şansalan
🔁 Muhtemel 11'ler:
Galatasaray: Muslera, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Lemina, Torreira, Yunus, Zaha, Barış Alper Yılmaz, Osimhen
Kayserispor: Bilal, Gökhan, Hosseini, Attamah, Carole, Kartal Kayra, Karimi, Ramazan, Bourabia, Cardoso, Nazon