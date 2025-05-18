Galatasaray Bellona Kayserispor maçı hangi kanalda? Galatasaray Bellona Kayserispor maçı canlı izle

RAMS Park’ta oynanacak mücadele öncesi taraftarlar, karşılaşmanın yayın bilgilerini ve muhtemel 11’leri araştırıyor. Öte yandan 44 puanla 11. sırada yer alan Kayserispor da küme düşme hattından tamamen uzaklaşmak için en az 1 puana ihtiyaç duyuyor.