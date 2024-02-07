Galatasaray çeyrek finale yükseldi! Sarı-kırmızılılar Teksüt Bandırmaspor'u 4-2 yendi

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçlarının heyecanı yaşanıyor. Ligde ezeli rakibi Fenerbahçe ile şampiyonluk mücadelesi veren ve Avrupa kupalarında da yoluna devam eden Galatasaray, kupada son 16 turunda Trendyol 1. Lig temsilcisi Teksüt Bandırmaspor'u konuk etti.

Tek maç eleme usulüne göre yapılan turda sarı-kırmızılılar, RAMS Park'ta rakibini 4-2 mağlup etmeyi başararak adını çeyrek finale yazdırdı.

Karşılaşmada Galatasaray'ın gollerini 26. dakikada Davinson Sanchez, 36. dakikada Halil Dervişoğlu ve 40. dakikada Tete, 90+5. dakikada Carlos Vinicius attı. Teksüt Bandırmaspor'un gollerini ise 45+3. dakikada Sergen Piçinciol, 77. dakikada ise Remi Mulumba kaydetti.

CARLOS VINICIUS GOLLE BAŞLADI

Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Carlos Vinicius, ilk resmi maçında gol sevinci yaşadı.

İlk resmi maçına Bandırmaspor karşısında çıkan 28 yaşındaki futbolcu, mücadelenin 90+5. dakikasında ağları havalandırarak Galatasaray kariyerine golle start verdi.

VAR'DAN 2 PENALTI VERİLDİ

Galatasaray, yaklaşık 5 dakikada 2 kez Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesiyle penaltı kazandı.

Mücadelenin 31. dakikasında ceza sahası içinde kaleci Akın Alkan'ın müdahalesiyle Wilfried Zaha yerde kaldı. VAR'daki Özgür Yankaya'nın uyarısıyla pozisyon yeniden incelendi ve 34. dakikada penaltı kararı verildi.

İkinci penaltı pozisyonu 38. dakikada yaşandı. Tete'nin ceza sahası dışından şutunda top ceza sahası içindeki Mehmet Özcan'dan döndü. Devam kararı veren hakem Muhammet Ali Metoğlu, VAR'ın uyarısıyla bir kez daha saha kenarındaki monitöre geldi. Mehmet'in topa kolla müdahale ettiğini belirleyen Metoğlu, 39. dakikada bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. İlk penaltıda Halil Dervişoğlu, ikincisinde ise Tete ağları havalandırdı.

PENALTIYI ATANI "TAŞ-KAĞIT-MAKAS" BELİRLEDİ

Galatasaray'ın kazandığı ilk penaltıyı kullanacak futbolcu, "taş-kağıt-makas" oyunuyla belirlendi.

Sarı-kırmızılı takımın 36. dakikada kullandığı penaltıda topun başına Halil Dervişoğlu, Tete ve Barış Alper Yılmaz geçmek istedi. Üç futbolcu arasında penaltı kullanmak için "taş-kağıt-makas" oyunu oynandı. Oyunun sonunda penaltıyı Halil Dervişoğlu kullandı.

KUPA GOLCÜLERİ SAHNEDE

Sarı-kırmızılı takımın hücum oyuncularından Halil Dervişoğlu 4, Tete ise 3. golünü attı.

Galatasaray'da 14 Süper Lig, 4 UEFA Şampiyonlar Ligi eleme maçına çıkan Halil, Bandırmaspor mücadelesiyle Türkiye Kupası'nda 2. kez forma giydi. Şampiyonlar Ligi elemelerinde 2 golü bulunan Halil, Türkiye Kupası'nda da 2. kez ağları sarstı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1 golü bulunan Tete, Türkiye Kupası'nda ise 2. kez gol kaydetti.

GENÇLER İLK KEZ FORMA GİYDİ

Galatasaray'ın 18 yaşındaki stoperi Ali Yeşilyurt ile 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Gökdeniz Gürpüz, A takımla ilk kez bir resmi maça çıktı.

Sarı-kırmızılı kulübün altyapısından yetişen Ali, Bandırmaspor mücadelesinin 68. dakikasında Kazımcan Karataş'ın yerine dahil oldu. Almanya'nın Borussia Dortmund takımından sezon başında alınan Gökdeniz ise 87. dakikada Wilfried Zaha'nın yerine oyuna dahil edildi.

İki genç futbolda da Galatasaray A Takımı ile ilk heyecanını yaşadı.