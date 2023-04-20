Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ile Fatih Karagümrük karşı karşıya gelecek. Maçın sonucu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı ne zaman? Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı saat kaçta? Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı 31. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Galatasaray ile Fatih Karagümrük karşı karşıya gelecek.
Ev sahibi Galatasaray, ligde oynadığı 28 maçta 22 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Alanyaspor'u 4-1 mağlup etmeyi başaran sarı-kırmızılılar, topladığı 69 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.
Konuk ekip Fatih Karagümrük ise ligde oynadığı 28 maçta 10 galibiyet, 10 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Ümraniyespor'u 4-2'lik skorla geçmeyi başaran Fatih Karagümrük, topladığı 40 puanla 8. sırada bulunuyor.
GALATASARAY - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Süper Lig'in 31. haftasındaki Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı 23 Nisan Pazar günü oynanacak.