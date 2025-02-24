Galatasaray-Fenerbahçe derbi maçı nerede izlenir? GS-FB Maçı canlı izle
Süper Lig'de zirve yarışı alev alıyor! 63 puanla namağlup lider olan Galatasaray, en yakın takipçisi 57 puanlı Fenerbahçe’yi RAMS Park’ta ağırlayacak. Avrupa’dan elenen sarı-kırmızılılar, lige tam konsantre olurken, Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe ise üç kulvarda kupa mücadelesini sürdürüyor.
Dev derbi öncesinde teknik direktörler Okan Buruk ve Jose Mourinho'nun sahaya süreceği ilk 11’ler merakla araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte, derbiye dair tüm detaylar…
GALATASARAY - FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Şampiyonluk yolunda kritik öneme sahip olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisi, 24 Şubat 2025 Pazartesi akşamı saat 20.00’de başlayacak.
RAMS Park’ta oynanacak mücadelede düdüğü Sloven hakem Slavko Vincic çalacak. Vincic’in yardımcıları Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic olurken, dördüncü hakemlik görevini Kadir Sağlam üstlenecek.
DERBİ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Futbolseverler tarafından büyük bir heyecanla beklenen Galatasaray - Fenerbahçe derbisi, beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
GALATASARAY’DA 3 EKSİK!
Sarı-kırmızılı ekipte cezalı oyuncu bulunmazken, Alvaro Morata, Ismail Jakobs ve Mauro Icardi sakatlıkları nedeniyle derbide forma giyemeyecek.
Uzun süredir sakatlığı bulunan Yunus Akgün’ün ise kadroya dahil edilmesi bekleniyor.
FENERBAHÇE’DE 4 KRİTİK EKSİK!
Fenerbahçe’de Çağlar Söyüncü ve Alexander Djiku, takımla birlikte antrenmanın ilk bölümünde çalışırken, kaleci Dominik Livakovic ise antrenmanın tamamında yer aldı.
Ancak İsmail Yüksek, Diego Carlos, Rodrigo Becao ve Jayden Oosterwolde, sakatlıkları nedeniyle dev derbide forma giyemeyecek.
MUHTEMEL 11’LER
Galatasaray: Muslera, Frankowski, Davinson, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Torreira, Lemina, Sallai, Sara, Barış Alper Yılmaz, Osimhen
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Skriniar, Amrabat, Yusuf Akçiçek, Oğuz Aydın, Fred, Szymanski, Kostic, Tadic, En-Nesyri, Dzeko