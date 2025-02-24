Galatasaray-Fenerbahçe derbi maçı nerede izlenir? GS-FB Maçı canlı izle

Süper Lig'de zirve yarışı alev alıyor! 63 puanla namağlup lider olan Galatasaray, en yakın takipçisi 57 puanlı Fenerbahçe’yi RAMS Park’ta ağırlayacak. Avrupa’dan elenen sarı-kırmızılılar, lige tam konsantre olurken, Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe ise üç kulvarda kupa mücadelesini sürdürüyor.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Yayınlanma: Güncellenme:
Galatasaray-Fenerbahçe derbi maçı nerede izlenir? GS-FB Maçı canlı izle - Resim: 1

Dev derbi öncesinde teknik direktörler Okan Buruk ve Jose Mourinho'nun sahaya süreceği ilk 11’ler merakla araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte, derbiye dair tüm detaylar…



1 10
Galatasaray-Fenerbahçe derbi maçı nerede izlenir? GS-FB Maçı canlı izle - Resim: 2

GALATASARAY - FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2 10
Galatasaray-Fenerbahçe derbi maçı nerede izlenir? GS-FB Maçı canlı izle - Resim: 3

Şampiyonluk yolunda kritik öneme sahip olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisi, 24 Şubat 2025 Pazartesi akşamı saat 20.00’de başlayacak.

3 10
Galatasaray-Fenerbahçe derbi maçı nerede izlenir? GS-FB Maçı canlı izle - Resim: 4

 RAMS Park’ta oynanacak mücadelede düdüğü Sloven hakem Slavko Vincic çalacak. Vincic’in yardımcıları Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic olurken, dördüncü hakemlik görevini Kadir Sağlam üstlenecek.

4 10
Galatasaray-Fenerbahçe derbi maçı nerede izlenir? GS-FB Maçı canlı izle - Resim: 5

DERBİ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?


Futbolseverler tarafından büyük bir heyecanla beklenen Galatasaray - Fenerbahçe derbisi, beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

5 10
Galatasaray-Fenerbahçe derbi maçı nerede izlenir? GS-FB Maçı canlı izle - Resim: 6

GALATASARAY’DA 3 EKSİK!


Sarı-kırmızılı ekipte cezalı oyuncu bulunmazken, Alvaro Morata, Ismail Jakobs ve Mauro Icardi sakatlıkları nedeniyle derbide forma giyemeyecek.



6 10
Galatasaray-Fenerbahçe derbi maçı nerede izlenir? GS-FB Maçı canlı izle - Resim: 7

Uzun süredir sakatlığı bulunan Yunus Akgün’ün ise kadroya dahil edilmesi bekleniyor.

7 10
Galatasaray-Fenerbahçe derbi maçı nerede izlenir? GS-FB Maçı canlı izle - Resim: 8

FENERBAHÇE’DE 4 KRİTİK EKSİK!


Fenerbahçe’de Çağlar Söyüncü ve Alexander Djiku, takımla birlikte antrenmanın ilk bölümünde çalışırken, kaleci Dominik Livakovic ise antrenmanın tamamında yer aldı.

8 10
Galatasaray-Fenerbahçe derbi maçı nerede izlenir? GS-FB Maçı canlı izle - Resim: 9

Ancak İsmail Yüksek, Diego Carlos, Rodrigo Becao ve Jayden Oosterwolde, sakatlıkları nedeniyle dev derbide forma giyemeyecek.

9 10
Galatasaray-Fenerbahçe derbi maçı nerede izlenir? GS-FB Maçı canlı izle - Resim: 10

MUHTEMEL 11’LER


Galatasaray: Muslera, Frankowski, Davinson, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Torreira, Lemina, Sallai, Sara, Barış Alper Yılmaz, Osimhen

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Skriniar, Amrabat, Yusuf Akçiçek, Oğuz Aydın, Fred, Szymanski, Kostic, Tadic, En-Nesyri, Dzeko

10 10
Galatasaray fenerbahçe derbi