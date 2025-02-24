Galatasaray-Fenerbahçe derbi maçı nerede izlenir? GS-FB Maçı canlı izle

Dev derbi öncesinde teknik direktörler Okan Buruk ve Jose Mourinho'nun sahaya süreceği ilk 11’ler merakla araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte, derbiye dair tüm detaylar…





