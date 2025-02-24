Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? İşte detaylar!

Türkiye'nin en büyük futbol derbilerinden biri olan Galatasaray-Fenerbahçe maçı, Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak. Bu dev mücadele, 24 Şubat Pazartesi günü saat 20:00’de başlayacak. Her iki takım da şampiyonluk mücadelesi verirken, derbi heyecanı doruk noktasına çıkacak.