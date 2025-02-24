Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? İşte detaylar!
Süper Lig'in en heyecanlı karşılaşması Galatasaray ve Fenerbahçe'nin mücadelesi için geri sayım başladı! Peki derbi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Derbiyi şifresiz izlemek mümkün mü? İşte tüm detaylar…
Türkiye'nin en büyük futbol derbilerinden biri olan Galatasaray-Fenerbahçe maçı, Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak. Bu dev mücadele, 24 Şubat Pazartesi günü saat 20:00’de başlayacak. Her iki takım da şampiyonluk mücadelesi verirken, derbi heyecanı doruk noktasına çıkacak.
Galatasaray, Avrupa Ligi’nden veda etse de Süper Lig’deki şampiyonluk iddiasını sürdürürken, Fenerbahçe ise Avrupa Ligi'nde Anderlecht ile oynadığı maçı 5-2’lik skorla geçerek elemeyi başardı.
Bu dev derbi, Süper Lig’de şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren bir mücadele olacak. 63 puanla lider durumda bulunan Galatasaray, evinde 57 puanlı Fenerbahçe’yi konuk edecek. Her iki takım da son haftalarda kaybetmek istemiyor, bu yüzden derbinin atmosferi oldukça yüksek olacak.
HAKEM KİM OLACAK?
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından belirlenen karar ile, bu kritik derbiyi yabancı hakem yönetecek. Maçın orta hakemi, Slovenya Futbol Federasyonu’ndan Slavko Vincic olarak belirlendi. Vincic’in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Kadir Sağlam olacak.
MAÇ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği bu dev derbi, Bein Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi şifresiz yayınlanmayacak. Maçı izlemek isteyen futbolseverlerin Bein Sports kanalına abone olmaları veya tek maç için paket satın almaları gerekecek.
MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray:
Muslera
Frankowski
Sanchez
Abdülkerim
Eren
Torreira
Lemina
Sallai
Sara
Barış
Osimhen
Fenerbahçe
İrfancan Eğribayat
Skriniar
Amrabat
Yusuf
Oğuz
Szymanski
Fred
Kostic
Tadic
Dzeko
En-Nesyri